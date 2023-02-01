İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş: Emekliler açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor

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İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıları Meclis gündemine taşıdı.

Emeklilerin yaklaşık yüzde 70’inin asgari ücretin altında maaş aldığını, açlık sınırının altında yaşam mücadelesi verdiğini kaydeden Milletvekili Ataş, “En düşük emekli maaşı asgari ücrete eşitlenmeli, adil bir İntibak Yasası çıkarılmalı, emeklilerden alınan muayene ilaç katılım payı ve fark ücretleri kaldırılmalı, bayram ikramiyeleri artırılmalı” dedi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, farklı kesimlerin sıkıntılarını Meclis gündemine taşımaya devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) konuşan Ataş, bu kez de emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara değindi.

Ülkemizde 13 milyon civarında emeklinin yer aldığını söyleyen Ataş, emeklilerin ülkemizin en önemli toplumsal gruplarından birini oluşturduğunu dile getirdi.

EMEKLİLERİN YÜZDE 70’İ ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA MAAŞ ALIYOR, AÇLIK SINIRININ ALTINDA YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Milletvekili Dursun Ataş, “Ömürlerinin en güzel yıllarını çalışarak tüketmiş olan emeklilerin yaşlılıklarını mutlu, huzurlu, refah içerisinde geçirmesi devletin onlara en temel borcudur. Ancak emeklilerin yaklaşık yüzde 70’i asgari ücretin altında maaş almakta, açlık sınırının altında yaşam mücadelesi vermektedir” şeklinde konuştu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRETE EŞİTLENMELİ, ADİL BİR İNTİBAK YASASI ÇIKARILMALI

“AKP ‘En düşük emekli maaşını 5.500 liraya çıkardık’ diye övünse de bugün, bu emekli maaşı büyükşehirlerdeki ortalama kira maliyetlerini bile karşılamamaktadır” ifadelerini kullanan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Bu yüzden en düşük emekli maaşı asgari ücrete eşitlenmeli, adil bir İntibak Yasası çıkarılmalı, emeklilerden alınan muayene ilaç katılım payı ve fark ücretleri kaldırılmalı, bayram ikramiyeleri artırılmalı, emeklilerin ücret artışları belirlenirken sadece enflasyon değil, büyümeden kaynaklı refah payı da esas alınmalıdır” dedi.