İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İBB’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinde konuştu 

İdris TİFTİKCİ İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, (İBB) Yenikapı Etkinlik Alanında 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine ev sahipliği yaptı. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve milletvekilleri katıldı.

Programda konuşma yapan Akşener, “Çanakkale. Osmanlı yıkılmak üzere. Birinci Dünya Savaşı’na girilmiş, toprak kayıpları had safhada. Birinci Dünya Savaşı’nın sonrasında Anadolu’da her bir evden en az iki erkeğin şehit olduğu bir coğrafya. Ve, ‘Çanakkale geçilmez’ dedirten Çanakkale Savaşı. Atatürk o sabah kahvaltısını kuru ekmekle, onu suya banarak yapan Atatürk. Ve askerlerine sesleniyor. Diyor ki ‘Size ölmeyi emrediyorum. Biz savaşarak ölürken, kazanılacak zamanda diğer kuvvetler, diğer birlikler gelir ve burayı korur. Bu bir istiklal mücadelesidir. İstikbalden istiklale.’ Sonra Sakarya. Sakarya’da bir dağılma var biliyorsunuz. Yine Atatürk çıkıyor. Diyor ki ‘Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır.’ Askerler, ‘Başkomutanımın emri baş üstüne’ diyor. Sonuç itibariyle İstiklal Savaşı başarılıyor. Sonra 30 Ağustos. Şu andan itibaren aynı zamanda istiklalin başarıldığı bir savaş ve bir zafer. Şimdi 30 Ağustos’un başka kavramı daha var. Aynı şekilde 1071, 1453’teki gibi. İstiklal ve istikbal zaferidir. Niçin? Çünkü Cumhuriyetin temellerinin atıldığı gündür. Cumhuriyet nedir? Cumhuriyet birliktir, beraberliktir, liyakattir ve milletin birliği bütünlüğüdür. Kayırmanın olmadığı, illa şöyle bir aileden gelmek zorundasın denilmeyen, sınıflar arası geçirgenliğin en yüksek olduğu bir yönetim şeklidir. Ve Cumhuriyetin temelinin atıldığı 30 Ağustos” diye ifade etti. Programın sonunda, Mor ve Ötesi’ grubu, özel bir 3D ışık şovu eşliğinde Zafer Bayramı’na özel senfonik konser verdi

(FOTOĞRAFLI)

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