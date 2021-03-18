İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çanakkale’de (3)

8 Mart dünya emekçi kadınlar günü “kutlandı” bir tarafta çiçekler, hediyeler, armağanlar uçuşurken, diğer tarafta haklı olarak, kadın ve emek üzerinden mesajlar ve eylemler vardı. Bu hafta her yerde yeteri kadar yazılıp çizildiğini düşündüğümden ve yerimin dar olmasından kaynaklı olarak tarihçesine girmeyeceğim.