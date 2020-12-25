İyi Parti 29 maddelik önlem paketini açıkladı

İyi Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Ünzile Yüksel, Covid-19 salgınına karşı alınması gereken önlemler paketini gerçekleştirdiği bir basın açıklaması ile açıkladı.

Özgür ALTIN/ANKARA

Covid-19 salgınına karşı önlemleri içeren ve salgının yayılmasını engellemeyi amaçlayan öneri paketini açıklayan Yüksel’e, Prof. Dr. Murat Karaman’da açıklamaları ile destek verdi. Salgının en az zararla atlatılması için yapılması gerekenler açıklandı.

‘YIKICI ETKİSİ DEVAM ETMEKTE’

Salgının yıkıcı etkisinin devam ettiğini savunan Yüksel sözlerine şöyle devam etti; “Bildiğiniz gibi Covid-19 pandemisi tüm yıkıcı etkisi ile devam etmektedir. Ülkemizde de salgının ağır sonuçlarını hep birlikte yaşamaktayız. Toplum olarak bu süreçten en az zararlarla kurtulmak için neler yapılmalı, bu konuda hangi tedbirler alınmalı, bunun çözümleri nelerdir konusunda değerli Genel Başkanımızın önerileri ve talimatlarıyla Toplumsal Politikalar Başkanlığımıza bağlı Sağlık Politikaları Başkan Yardımcılığımızın hazırladığı çözüm önerilerini sizlerle paylaşmak istedik.”

Sorunlara çözüm üretmek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Yüksel sözlerine şöyle devam etti; “İyi Parti olarak halkımızın dertlerinin ve sorunlarının neler olduğunu biliyoruz ve bunların çözümünü üretmek için elimizden geleni yapıyoruz. Muhalefet partisi olarak üzerimize düşenin sadece eleştiri değil çözüm önerileri olduğunu da biliyoruz. Bulduğumuz çözüm önerilerini de saklamadan halkımızın huzurunda sunmak için sizlerle birlikte olacağız. Pandeminin başladığı gün herkese bedava maske vadinde bulunanlar inşallah deva aşıyı kimseyi ayırt etmeden vatandaşına ulaştırır, beklentimiz budur. Gerek ekonomik olarak gerek sağlık açısından yeterli tedbirlerin alındığını düşünmüyoruz. Çünkü bizzat toplumun içinde yaşıyoruz”

‘SAĞLIK ORDUSU SAVAŞ VERMEKTE’

Sağlık ordusunun salgına karşı bir savaş verdiğini ifade eden Prof. Dr. Murat Karaman, çözüm önerilerini şöyle aktardı; “Halk sağlığı açısından tarihte anılacak günlerden geçiyoruz. 2020 yılı bütün dünyada gözle görülmeyen bir düşmanla sağlık ordusunun savaşına sahne oldu. Bu savaş henüz bitmedi, ama sonunda sağlık ordusunun galip geleceğine kuşku yok. Bu aşamada yapmamız gereken Covid– 19 savaşından edindiğimiz deneyimleri değerlendirmek, yapılanları sorgulamak, doğruları ve yanlışları belirlemek ve bundan sonraki mücadelelerimiz için işe yarayacak ipuçlarını elde edebilmektir. Bunu yaparken tek dayanağımız bilimsellik, yani sorgulayıcı olmak, doğruluk, gerçekçilik, güvenirlik, inandırıcılık ve şeffaflıktır. Ülkemizde başta İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kocaeli, Adana olmak üzere birçok büyükşehirde artan hasta sayıları nedeniyle kamuda hastane servislerinin dolduğu, yoğun bakımlarda ise yer kalmadığına dair hastane yöneticilerinden, yerel yöneticilerden, tabip odalarından, sağlık ve meslek örgütlerinden bilgiler kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Durumun her geçen gün daha da kaygı verici boyuta ulaştığı ve aylar öncesinde uyardığımız tsunaminin yaşandığını biliyoruz. İyi Parti olarak Covid-19 Önlem Paketini hazırladık. Bu önlem paketini tüm yetkili kişilere duyurmak için karşınızdayız. Bu önlemler çerçevesinde, pandemi süreci başından sonuna kadar ele alınmalı ve aşağıdaki önerilerimiz ivedilikle hayata geçirilmelidir.”

Nüfus hareketliliğinin azaltılması dahil yaklaşık 29 öneride bulanan Karaman, öneri paketini şöyle sırladı;

“1- 4 hafta boyunca nüfus hareketliliğinin en asgariye indirilmesi için alınması gereken önlemlerin başında gelmektedir.

2- Salgın tüm dünyada kontrol altına alınana kadar minimum 4 hafta boyunca yurtdışı giriş, çıkışlarda ekstra tedbirler alınmalıdır. 3-Şehirlerarası Giriş-Çıkışlarında caydırıcı etkisi olması için otobanlarda OGS-HGS Sistemine entegre ‘HES Kodu Tarama Sistemi’ geliştirilmeli ve hastalık tespit edilen vatandaşların karantinaya alınması sağlanmalıdır.

4-Toplumun bağışıklık sisteminin yüksek seviyelerde olması bu gibi pandemi dönemlerinde önem arz etmektedir. Bu sebeple halka barınma, gıda temini, sağlıklı çevre ve sağlıklı çalışma koşulları sağlanmalı ve mahallelerde kurulacak aşevleri ile halkın ücretsiz ya da en azından uygun fiyata gıdaya erişimi sağlanmalıdır.

5-Halk sağlığı uzmanları tarafından ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz vitamin sağlanmalı, bu çalışmaların koordine edilmesi için ‘Beslenme Bilim Kurulu’ kurulmalıdır.

6-Halkın sürecin hassasiyeti ile ilgili bilgilendirilmesinde Meclis’teki tüm partiler koordineli olarak çalışıp, farkındalık kampanyaları yürütmelidirler. Covid-19 Pandemisi dünya genelinde bir mücbir sebeptir. Bu dönemde asıl olan siyasi kaygıları bir kenara bırakıp vatandaşlarımızın sağlığını korumaktır.

7-Maske kullanımının arttırılması ve doğru kullanılması için vatandaşlara maskeler ücretsiz verilmelidir.

8-Mobil PCR Test ve Tanı İstasyonları kurulmalı, hastanelerimizin üzerindeki test yükü azaltılmalı ve halkın teste ulaşımı arttırılmalı, testler yaygınlaştırılmalıdır.

9-Kış mevsimine girdiğimiz bu dönemde Grip Aşısı gibi mevsimsel aşıların temini tamamlanmalı; Covid-19 aşısının vatandaşlara ücretsiz ulaştırılması ve hatta vatandaşlara farklı menşeili aşılardan seçim hakkı tanınmalıdır. Vatandaşların aşılanması yalnızca kendilerini korumak için değil, toplum bağışıklığını (sürü bağışıklığı) yükseltmek için de önemlidir. Kişilerin aşı olmaları kendileri açısından bir hak, toplum açısından bir görevdir. Bu konuda sağlıkçılara, politikacılara, yöneticilere, toplum liderlerine ve kanaat önderlerine önemli sorumluluklar düşmektedir.

10-İngiltere’deki Hazards Kampanyası’nın Kasım ayında başlattığı viral eylemde oluşturduğu önlemler hiyerarşisine göre bu hiyerarşide hastalığın yayılımını yavaşlatacak en önemli etkenin toplu alanlarda çalışmayı imkan doğrultusunda engellemek olduğu göz önüne alınarak esnek ve evden çalışma düzeni uygulanmalıdır.

11-Başta üretim alanları olmak üzere ulaşım, beslenme, barınma gibi işçi sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmalı, kronik hastalara idari izin verilmelidir. 12-İşten çıkarılmalar yasaklanmalı, kısa çalışma ödeneği tam ücret olmalıdır. 13-Esnek çalışma düzeni acilen devreye alınmalı ve finansmanı devletin sosyal fonlarından karşılanmalıdır.

14-İşçilere ücretsiz yaygın olarak test uygulanmalı, vaka sayılarının arttığı işyerlerinde üretime ara verilmelidir.

15-Çalışanların koruyucu donanımları işverenler tarafından sağlanmalı, evden çalışma saatleri düzenlenmeli, evlerinden çalışanların iş için kullandıkları kaynaklar (internet bağlantısı, telefon gibi) işveren tarafından karşılanmalıdır.

16-Sağlık çalışanlarımız sürecin başından beri büyük bir sağduyu ile çalışmalarına devam etmekte, bu süreçte orantısız bir şekilde virüs ile karşı karşıya kalıp hastalanmakta, hatta maalesef hayatlarını kaybetmektedirler. Bugüne kadar 200’den fazla sağlık çalışanımızı kaybettik. Covid-19’un bir meslek hastalığı olarak kabul edilmesi artık reddedilemeyecek bir gerçektir. Hatta pandemi sürecinde bu hastalık nedeniyle hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarının görev şehidi sayılması ile ilgili yasa teklifinin bir an önce meclisten geçirilmeli ve şehitlerimizin ve yakınlarının hakları korunmalıdır.

17-Sağlık çalışanlarımızın periyodik olarak test yaptırmaları sağlanmalıdır. Koruyucu donanım eksikleri giderilmelidir.

18-Sokağa çıkma yasağı olan günlerde çocuklarını çalıştıkları hastanelere getirmek zorunda kalan sağlık çalışanları için hastanelerde izole kreşler açılmalıdır.

19-Maddi ve manevi olarak yorulan sağlık çalışanlarımızın bu zor dönemde psikolojik destek almaları sağlanmalıdır.

20-Devlet tarafından hem vatandaşların hem de esnaf, serbest meslek sahibi, müzisyen ve sanatçılar gibi tüm ihtiyaç duyan kesimlerin borçlarını ertelemeli ve geri ödemesiz kira yardımı yapılmalıdır.

21-Bu eğitim-öğretim yılının uzaktan eğitim ile tamamlanması ve öğrencilerin tablet/bilgisayar ve Internet erişimi ücretsiz sağlanmalıdır.

22-Özel ve vakıf hastaneleri için çıkarılan genelgeye uyularak, her il için tüm hastaneler sürece dahil edilmelidir. İl içi ve iller arası hastaneler için koordinasyon sistemi kurulmalıdır.

23-Halk Sağlığı için pandemi hastaneleri ayrılmalıdır. Pandemi hastalık dışındaki kronik, onkolojik hastalıklar ve acil olguların kritik yükü bu süreçte artış gösterdi. Bu grup hastalara da bir an önce gerekli hizmeti sağlamak için her hastane Covid-19 pandemi hastanesi olmamalıdır; pandemi hastanesi olanlar ve olmayanlar şeklinde iki ayrı gruba ayrılmalıdır.

24-Kalabalık ve gelir düzeyi düşük ailelere izolasyon desteği sağlanmalıdır; izolasyon süresi boyunca konaklamalarının kamuya ait ya da kamunun finansmanını sağlayacağı ayrı mekanlarda (otel, yurt) gerçekleştirilmesi, izolasyonda kalmak zorunda olanlara bakım verilmesi sağlanmalıdır.

25-Hastaların evde tedavi sürecinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi için ‘Covid-19 Mobil Evde Sağlık Hizmet Birimleri’ kurulmalıdır.

26-Pandemi sebebiyle hayatını kaybetmiş vatandaşlarımızın ailelerine psikolojik destek sağlanmalıdır.

27-Pandemi sürecinde tüm veriler şeffaflıkla paylaşılmalı, salgının demografik analizi salgın sürecinin yönetilmesinde yön verici olarak değerlendirilmelidir.

28-Tıp Dünyası, ilişkili kurum ve kuruluşlardan seçilerek gönderilen bilim insanlarından oluşturulacak bağımsız, şeffaf, yansız ve ilmi verileri referans edinmiş bir ‘Yüksek Sağlık Konseyi’ oluşturulmalıdır,

29-Dünya uzun yıllardır yaşamadığı olağanüstü bir sürecin içinde geçiyor. Bütün ülkeler gibi Türkiye de yeni pandemilerin ortaya çıkmaması için doğa ile uyumlu bir yaşamın oluşmasına katkı sunaca adımlar atmalıdır.”