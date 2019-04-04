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4 Nisan 2019
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İyi, kötü, çirkin…

Orhan Uğuroğlu Orhan Uğuroğlu

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Millet ittifakı cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminden sonra CHP ve İYİ Partililer tarafından yapılan açıklamalarla sonlandırıldı ama sırada 31 Mart’ta yapılacak yerel seçim olduğu dikkate alınmadı.

Her iki partinin üst düzey yetkilileri ile yaptığım görüşmelerde, “Yerel seçimde ittifak nasıl yapılacak ki? Mümkün olmaz” görüşü aldım.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ile İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı bürokrasiden yıllardır bu yana tanıdığım dostlarımdır.

“Gazeteci, siyasetçi dost olur mu?”
Bu soru birçok gazeteci, bürokrat ve siyasetçi tarafından, “olmaz” diye yanıtlanır ama işin doğrusu çok az örnekleri olsa da bilin ki bal gibi de olur.

Yerel seçim takviminin yaklaştığı günlerde Kuşoğlu, Paçacı ve akademisyen gazeteci, televizyoncu Hulki Cevizoğlu’nu tavla oynamaya davet ettim.

Siyasi kulislerin yoğun yapıldığı Ankara’nın yeni mekânı Çukurambar’da gençlerin gittiği bir mekânda buluştuk.

Uzun sohbet sırasında konuyu açtım ve uzun uzun tartıştık. AKP ve MHP açısından cumhur ittifakının kurulması karşısında ayrı ayrı seçime gitmenin ya da millet ittifakı ile girmenin artılarını ve eksilerini tartıştık.

Ve sonraki günlerde de yaptığımız görüşmelerde gerek Kuşoğlu’nun Kemal Kılıçdaroğlu ve gerek Paçacı’nın Meral Akşener ile yaptığı görüşmeler sonucunda partilerinin üst yönetimleri de “millet ittifakına devam” kararı aldılar.

Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener’in 24 Haziran seçimi öncesi el sıkışmaları, “demokrasi” açısından harika bir örnek oldu ki yerel seçimde de CHP – İYİ Parti birlikteliği Türk siyasetine “İYİ” damga vurdu.

CUMHUR İTTİFAKI

AKP ile MHP birlikteliğine gelince yerel seçimde “Türkiye’nin bekası” sloganına sarıldılar.

Sanki savaşın eşiğindeyiz, sanki Türkiye işgal tehdidi altında, sanki cumhur ittifakı kaybederse Türkiye’nin bekası tehlikeye girecek.

Türk milleti  AK Partinin bu “KARA” politik sloganını ise “KÖTÜ” buldu, benimsemedi, ciddiye almadı.

Anketler cumhur ittifakının kaybedeceğini ortaya koyunca cumhur ittifakı “beka” söylemini azalttı ama yeni saldırılar başlattı.
Sapık bir dolandırıcının mağdur ettiği Mansur Yavaş’ı yargı haklı bulurken AKP ve MHP’liler “yargısız siyasi infaz” ile suçlu göstermeye çalıştılar…

Yandaş medya büyük bir alçaklık göstererek haksız ve hukuksuz iddiaları canlı televizyon yayınları ile defalarca yayınlarken Yavaş’a söz hakkı vermediler.

Yetmedi Millet İttifakını, “zillet ve illet” olarak niteleyip aslında büyük Türk Milletine hakaretler yağdırdılar.

Ki bu “illet ve zillet” çamuru daha önceki seçimlerde Devlet Bahçeli tarafından Recep Tayyip Erdoğan için söylenmişti.

Yetmedi CHP ve İYİ Partinin millet ittifakına Saadet Partisini de katarak “Kandil, PKK ve hatta FETÖ” ile ilişkilendirmeye başladılar.

Ta ki Meral Akşener’in Denizli mitinginde bu sözlerin anlamını millete, “sizlere terörist diyorlar” çıkışına kadar.

Erdoğan, “Böyle bir şey söylemem, enayi miyim?” diye yanıt vermek zorunda kaldı ama bu kez Akşener’i hapisle tehdit etmeye başladı.
Kılıçdaroğlu’nun da dokunulmazlığının kaldırılması tehdidi de geldi.
İşte yerel seçimin, “ÇİRKİN” yönü de böylece ortaya çıktı.
Sonuçta büyük Türk Milleti şu tabloyu yaşadı.

İYİ, KÖTÜ, ÇİRKİN

Değerli okurlarım, 4 Nisan 1997’de HBB TV Genel Yayın Koordinatörüydüm. Ankara’da mesai bitmiş, ekip evlerine gitmişti.
MHP milletvekili Rıza Müftüoğlu cep telefonumdan aradı ve “Orhan Başbuğ makam arabasında yanımda hayatını kaybetti. Bayındır hastanesine götürüyorum, bir umut belki kurtarırız” dedi…

HBB TV’de alt yazı ile “Türkeş fenalaştı, hastaneye kaldırılıyor” diyerek Türkiye’ye ilk kez bu acil durumu duyurdum.
Kamera aldım, naklen yayın arabası ile Bayındır Hastanesine gittim. Uyduya bağlanmayı başardım kamerayı omuzuma alıp elimdeki mikrofonla yayına başladım.
MHP’liler trafiği tıkadıklarından diğer TV’ler saatler sonra gelebildiler ki, o yayında, “Başbuğ Alpaslan Türkeş hayatını kaybetti” diye vefat haberini HBB TV’den ilk kez Türk Milletine ben duyurdum. Ruhu şad olsun..

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Orhan Uğuroğlu
Orhan Uğuroğluhttps://sonsoz.com.tr
1969 yılında Yeni Tanin Gazetesinde 10 yıl, 1981'de Haldun Simavi'nin Günaydın Gazetesinde 10 yıl, 1990'dan 2005'e kadar Türkiye'nin ilk özel televizyonu Star'da, 2014 Ekim'den beri Sonsöz'de...

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