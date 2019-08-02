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İyi huylu prostat büyümesine ameliyatsız tedavi

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Kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen iyi huylu prostat büyümesinin (BPH) 50 yaş üzeri erkeklerin yarısından fazlasında görüldüğünü söyleyen Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Tolga Gülpınar, ameliyatsız tedavi CoreTherm hakkında önemli bilgiler verdi.

Yaş ilerledikçe hastalığın görülme sıklığı ve oluşturduğu yakınmalarda artış görüldüğünün altını çizen Emsey Hospital Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Tolga Gülpınar, BPH hastalığı yaşayan hastaların geceleri sık sık idrar ihtiyacı ile uyanarak uyku bölünmesi, idrara çıkış sıklığında artma, ani idrar sıkışmaları, idrarı başlatma zorluğu, idrar akım hızında azalma, ıkınarak idrar yapma, kesik kesik idrar yapma ve idrarın tamamını boşaltamama gibi sıkıntılar yaşadığını söyledi.

İLAÇLA TEDAVİ YETERLİ DEĞİL

BPH tedavisinde ilaç tedavisinin başarılı olduğunu ama bu ilaçların hastalığın ilerleyişini durdurmadığını ifade eden Doç. Dr. Gülpınar, “İlaç tedavisinden fayda görmeyen, şikayetlerinin yaşam kalitesini bozduğu, sık üriner enfeksiyon geçiren hastalarda veya taş hastalığı gelişiminde, böbrek fonksiyonları bozulan hastalarda cerrahi tedaviler gündeme gelir. Cerrahi tedaviler temelde endoskopik ve açık ameliyatlar olarak ikiye ayrılabilir” dedi.

BPH tedavisinde ameliyatların yan etkilerinden çekinen, anestezi almak istemeyen hastaların olduğunu belirten Doç. Dr. Gülpınar, “Özellikle cerrahi açıdan riskli hastalar, hipertansiyon, şeker hastalığı, inme, kalp damar hastalıkları olanlar ve kan sulandırıcı ilaç kullanması gereken hastaların olması cerrahları minimal invaziv diye tabir ettiğimiz tedavi seçeneklerini aramaya itti.  Ameliyatı yüksek riskli olduğu için sondaya mahkum kalan hastalar ise önemli bir sorundu. Bu arayışların ve araştırmaların neticesinde termal tabanlı tedavi uygulamaları hastaların faydasına sunuldu ve hastalara uygulanmaya başlandı” diye konuştu.

YENİ YÖNTEMLE ANESTEZİ GEREKMİYOR

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CoreTherm olarak adlandırılan ameliyatsız tedavi yöntemi hakkında bilgi veren Doç. Dr. Gülpınar, “Termal tabanlı bu yeni nesil tedavide özel bir sonda yardımı ile prostata mikrodalga enerjisi uygulanıyor. Anestezi gerekmeden uygulanabilen, ameliyathanede uygulanması gerekmeyen, uygulama süresi çok kısa olan, kullanması zorunlu ilaçların kesilmesini gerektirmeyen, hastanın mevcut ek hastalıklarından etkilenmeden uygulanabilen ve cinsel yan etkileri ameliyatlara oranla çok düşük olan CoreTherm, BPH tedavisinde ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinde yaygın olarak kullanılıyor. Üroloji biliminin en yetkin kurumlarından olan Amerikan Üroloji Birliği ve Avrupa Üroloji Birliği tarafından da tavsiye ediliyor” ifadelerini kullandı.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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