İVEDİĞİN E5’i KARŞIYAKA MEZARLIĞI

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Trafiğe takılmak istemeyen sürücüler, kestirme yolu olarak Karşıya Mezarlığını kullanıyorlar. Sorumsuz sürücüler, işe gidiş ve gelişlerde mezarlık içindeki yolu kullanarak gidecekleri mesafeyi kısaltmaya çalışıyor.

ALİ BARAN FAYIK/ANKARA

Ankara’nın eski mezarlıklarından biri olan ve önemli isimlerin kabrinin bulunduğu Karşıyaka Mezarlığı şu sıralar otoban görevi görüyor. İvedik Caddesi’ndeki trafiğe takılmak istemeyen sürücüler, kestirme yolu olarak Karşıya Mezarlığını kullanıyorlar. Sorumsuz sürücüler, işe gidiş ve gelişlerde mezarlığın 5’inci ve 7’inci kapılarını kullanarak gidecekleri yerin mesafesini kısaltmaya çalışıyorlar.

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Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı olan Karşıyaka Mezarlığı sorumsuz sürücüler tarafından kendi çıkarları doğrultusunda kullanılmaya devam ediliyor. Mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlar ise belirli saatlerde meydana gelen trafik yoğunluğu nedeniyle zor anlar yaşıyor. Mezarlığa defin işlemi için gelen vatandaşlar ise yetkililer tarafından önlem alınmadığından şikayetçi.

FIRSATÇI SÜRÜCÜLERİN ÖLÜYE SAYGISI YOK

Yetkilileri önlem almaya davet eden vatandaşlar, 5’inci ve 7’inci kapıların fırsatçı sürücülere kapatılmasını istedi. Mezarlığın temel görevinin dışında kullanılması ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yeterli önlemin alınmaması fırsatçı sürücüler tarafından Karşıyaka Mezarlığının kestirme bir yol olarak kullanılmasına neden oluyor. Sabah ve akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğundan ötürü çalınan korna ve açılan müzik sesleri kabrinde yatan kişileri ve ailelerini rahatsız ediyor. Yoğunluğa bağlı olarak meydana gelen trafik kazaları da mezarlığa gelen insanlar için sorun teşkil ediyor. Belediyenin bu konuya bir çözüm üretmesi gerektiğine vurgu yapan vatandaşlar, sürücülere de ‘ölüye saygı göster’ çağrısı yaptı. Çünkü her gün yüzlerce aracın giriş çıkış yaptığı mezarlık görüntüsünün dışında bir otoban görüntüsü veriyor.

“YAPILAN ŞEY DİNİMİZE GÖRE SAYGISIZLIKTIR “

İsmini vermek istemeyen bir vatandaş ise Karşıyaka Mezarlığına sık sık kabir ziyaretine geldiğini ve karşılaştığı trafik yoğunluğunun her geçen gün arttığını söyledi. Vatandaş, “Küçüklüğümden beri mezarlık ziyaretine giderim. Mezarlığa girildiğinde ölüye saygı için sessiz olunur ve dua edilir. Çünkü bu ölüye bir saygı göstergesidir. Şu an burada yaşanan manzaraya baktığımızda ölüye saygı da kalmamış durumda. Çünkü hem kornaya basılıyor hem de yüksek sesle müzik dinleniyor. Eve birkaç dakika geç gitmeyeyim diye yapılan bu saygısızlığa önlem alınması şart. Ölülerimize saygının olmaması bizi hem üzüyor hem de rahatsız ediyor. En azından kabir ziyaretine veya defin işlemleri için gelen araçlarından mezarlığa giriş çıkışlarda ruhsat alınarak, mezarlığın farklı amaçlar için kullanılmasının önüne geçilebilir. Böylelikle günün belirli saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu da önlenmiş olur” diye konuştu.