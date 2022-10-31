İTÜ’nün 250’nci yılı kapsamında düzenlenecek etkinlikler belli oldu

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İSTANBUL, (DHA)- 250’nci yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, yıl boyunca yapacakları kapsamlı etkinlikleri düzenledikleri bir toplantıyla duyurdu. Toplantıda aynı zamanda üniversitenin gelecek vizyonu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Koyuncu, “Hedeflerimiz doğrultusunda ‘Geleceği Dönüştürürken’ üniversitemizin vizyonunu ortaya koyan aktif öğrenme, etki odaklı Ar-Ge, teknolojik ve dijital dönüşüm modelleri gibi 3 temel başlıktan hareket edeceğiz. İTÜ, bir Avrupa Üniversitesi konsorsiyumu olan EELISA (Avrupa Mühendislik, Öğrenim, İnovasyon ve Bilim Birliği) içinde tüm Avrupa coğrafyasında mühendislik eğitimine yön veren lider bir üniversite konumunda yer alıyor” dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu’nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, İTÜ mezunları olan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Feryal Gülman, Burak Talu, Gönül Talu, Neviye Aksoy, Harun Erdenay, Çağla Kubat, Aslı Elif Tanuğur Samancı gibi kültür, sanat, spor ve iş dünyasının önde gelen isimleri de katıldı. İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, toplantıda yaptığı konuşmasında İTÜ’nün hedeflerini, gelecek vizyonunu ve 250. Yıla özel düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgiler verdi.

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“‘İTÜ, GELECEĞİ DÖNÜŞTÜR’ MOTTOSUYLA MÜHENDİSLİĞİ YENİDEN TANIMLIYOR”

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu konuşmasında, İTÜ’nün 250’nci yıl hedefleri ve gelecek vizyonunu şu şekilde anlattı:

“İTÜ’nün çok önemli tarihsel bir misyonu olduğunu; bu anlamıyla geleceği belirleyen, öncü, yol gösterici ve lider bir üniversite olma sorumluluğunu her zaman taşıdığını belirten Prof. Dr. Koyuncu, “Hedeflerimiz doğrultusunda ‘Geleceği Dönüştürürken’ üniversitemizin vizyonunu ortaya koyan üç temel başlıktan hareket edeceğiz. Bunlar; aktif öğrenme, etki odaklı Ar-Ge, teknolojik ve dijital dönüşüm modelleri. Esasında, son yıllarda yaptığımız birçok çalışmayla bu vizyonumuzun altyapısını ortaya koyan adımları da atmış bulunduk. Üstelik yalnızca ülkemizde değil, Avrupa’da ve dünyada da bu açılımı getirme çabası içindeyiz. İTÜ, bir Avrupa Üniversitesi konsorsiyumu olan EELISA (Avrupa Mühendislik, Öğrenim, İnovasyon ve Bilim Birliği) içinde tüm Avrupa coğrafyasında mühendislik eğitimine yön veren lider bir üniversite konumunda yer alıyor.”

250’NCİ YILA ÖZEL ÇALIŞMALAR VE ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

250’nci Yıl Etkinlikleri olarak planlanan faaliyetler için neredeyse 2 yıldır yoğun bir hazırlık içinde olduklarını dile getiren Prof. Dr. Koyuncu, yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

“Şu anda yoğun bir şekilde yürütülen İTÜ Belgeseller dizisi, 250’nci Yıl Etkinlikleri arasında çok önemli bir yerde duruyor. İTÜ gibi köklü bir kurumu tek bir belgeselde anlatmanın elbette imkânı yoktu. Bu yüzden bunu bir seri olarak tasarladık. Bir ana belgeselle birlikte 12 tane tematik belgeselden oluşan İTÜ Belgeselleri serimiz ile üniversitemizin tarihini, köklü geçmişini, bugününü ve ülkemize katkılarını anlatacağımız gibi, aynı zamanda eğitimde, Ar-Ge’deki gücünü ve gelecek vizyonunu da ortaya koymayı hedefliyoruz. İTÜ matbaalarından yayımlanmış 4157 kitabın yüksek çözünürlüklü olarak taranması ve dijitalleştirilme çalışmasını da tamamlamış bulunuyoruz. Bu eserlere İTÜ Kütüphanesi dijital arşivi üzerinden ulaşabilmek mümkündür. Ayrıca İTÜ’nün önemli geleneklerinden biri olan yayıncılığı yeniden ayağa kaldırmak üzere çeşitli adımlar attık. Bu çabamız meyvelerini vermeye başladı ve yayınevimizden şimdiden yedi tane yeni bilimsel eser yayımlandı. Bir diğer önemli projemiz de Mezun Arşivi projesidir. Tüm mezunlarımızın bilgilerinin dijital ortama aktarılması çalışması devam etmektedir. 250’nci yıl kapsamında başlattığımız bir başka projemiz ‘250’nci Yılda 250 Bin Fidan’ kampanyamız. Bu kapsamda 81 ilimizde ağaçlandırma çalışması yapıyoruz. Bunlara ek olarak, birçok spor etkinliği düzenledik ve önümüzdeki yıl bu etkinlikler 10 farklı branşta devam edecek.”

Prof. Dr. Koyuncu, 250’nci yılda İTÜ’nün evrensel düzeydeki gücünü ve etkisini daha iyi anlatabilmek adına İTÜ aidiyetine özel bir vurgu yaptıklarını belirterek şunları ekledi:

“Aslında bütün bu çalışmalarla amaçladığımız ve öne çıkarmaya çalıştığımız en önemli husus şu: İTÜ’lü olmanın, iki buçuk asırlık bir aileye mensup olmanın haklı gururunu hissetmek… Bugün İTÜ çatısı altında eğitimlerini sürdürmekte olan tüm öğrencilerimiz başta olmak üzere, İTÜ’ye emek veren akademisyenlerimize ve idari personelimize, değerli mezunlarımıza, işbirliği yürüttüğümüz firmalara, kamu kurumlarına, kısacası tüm paydaşlarımıza; İTÜ’nün geçmişten günümüze yaptığı yolculuğu göstermek ve ‘250. Yıl ruhunu’, coşkusunu herkese hissettirmek istiyoruz. Ar-Ge, teknoloji ve dijitalleşmenin ön planda olduğu, disiplinlerarası bir bakışa sahip, sürdürülebilirliğe ve küresel sorunlara dair kalıcı çözümler üreten ve girişimci öğrenci yetiştirme amaçlı bir yöntemi ön plana çıkaran İstanbul Teknik Üniversitesi, ülkemizdeki birçok yeniliğin de mimarı konumundadır. Mühendislikten mimariye, yapay zekadan robotiğe kadar teknolojiyi en üst düzeyde geliştirirken, aynı zamanda inşa ettiği yeni öğrenme ve deneyimleme biçimleri ile Ar-Ge ve teknolojideki öncülüğü, uluslararası düzeydeki başarıları, paydaşlarıyla geliştirdiği aktif işbirliği modelleri ve güçlü mezun ağı, her zaman onu, birkaç adım öne çıkarmıştır.”