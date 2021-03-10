İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ulusal Sanal Gerçeklik Proje Yarışması düzenliyor

İSTANBUL,(DHA)-İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi(İTÜ MTAL), Türkiye Bilişim Derneği’nin(TBD) desteğiyle, Ulusal Sanal Gerçeklik Proje Yarışması düzenliyor. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek yarışmaya her okuldan sınırsız sayıda öğrenci ve takım katılabiliyor. Başvuruların 1 Nisan’da başlayacağı yarışmaya son başvuru tarihi ise 30 Nisan 2021.

Tüm öğrencilerin ücretsiz olarak katılabileceği, serbest, açık, şartlı ve iki aşamalı olarak düzenlenecek olan Ulusal Sanal Gerçeklik Proje Yarışması’nda ilk başvuruların ardından öncelikle bir ön eleme yapılacak. Nihai yarışmada yarışmacılar, hazırladıkları projeleri belirtilen tarihte video olarak ve daha sonra da çevrimiçi katılacakları salon ortamında uzaktan sunacaklar.



“TEKNOLOJİYLE BÜTÜNLEŞMİŞ GENÇLERİ HEDEFLİYORUZ”

Yarışmanın tanıtımının yapıldığı basın toplantısında konuşan, İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu, İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin faaliyetlerine her türlü desteği sunduklarını belirterek, “Buradaki temel amacımız; en yenilikçi teknolojileri öğrenebilen ve kullanabilen, yeni ürün geliştirebilen, teknolojiyle bütünleşmiş öğrencileri ve öğretmenleriyle teknik eğitimde rol model olmak. İTÜ’de; sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik gibi konularda çeşitli bölümlerimizde halihazırda birçok çalışma yapılıyor, laboratuvarlarımızda çeşitli araştırmalar yürütülüyor. Ancak, liselerimiz bu yenilikçi teknolojileri özümsemiş mezunlar verilebilirse, öğrencilerimizin üniversiteye geldiklerinde çok daha iyi işler yapılabileceğine inanıyoruz. Böyle yarışmalar sayesinde de öğrencilerimiz kendilerini daha fazla geliştirme imkânı bulacaklardır” dedi.

Türkiye Bilişim Derneği(TBD) Genel Başkanı Rahmi Aktepe de, derneğin 50’nci yılı dolayısıyla destekçisi olduğu yarışmanın nitelikli insan gücü oluşmasına katkı sağlayacağını söyledi. Öğrencilerin bu yarışmayla, VR (sanal gerçeklik) teknolojilerinde katma değeri yüksek ürünler geliştirebileceğini ve bu kültürün yaygınlaşmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

“HEDEFİMİZ YARIŞMAYI ULUSLARARASI PLATFORMA TAŞIMAK”

İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Toros ise, küresel ölçekte nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlamak için gençlerin sanal gerçeklik teknolojileri ile araştırma ve geliştirme yapmalarının son derece önemli olduğunu belirtti. Toros, şunları dile getirdi:

“VR Proje yarışmasıyla gençlerin denizcilik, bilişim, elektrik-elektronik, sağlık, enerji, savunma, inşaat, coğrafi bilgi sistemleri, cihaz kurulumu ve tamir, dekor, turizm, alışveriş, lojistik, pazarlama, sanat, müzeler, oyun, sinema, emlak gibi pek çok alanda katma değeri yüksek ürünler geliştirmelerini amaçlıyoruz. Yarışma; bu alana ilişkin bilgi birikimini zenginleştirme, teknoloji farkındalığını artırma, eğitim ve yaygınlaştırma faaliyetlerini gerçekleştirme amacını taşıyor. Yarışmanın öne çıkan vurguları ise; girişimcilik, yeni teknolojiler ve üretken uygulamalar olacak. Hedefimiz, ileriki yıllarda Ulusal Sanal Gerçeklik Proje Yarışması’nı uluslararası platforma taşımak olacak.”

ÖDÜLLER

Ulusal Sanal Gerçeklik Proje Yarışması’nda birinci olana 2 bin 500 TL, ikinciye bin 500 TL, üçüncüye ise bin TL ve sonraki 5 dereceye girenlere ise 500’er TL para ödülü verilecek. Ayrıca yarışmaya başvuru yapan her öğrenci ve öğretmene 250 TL değerinde “Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik” çevrimiçi videolu eğitim seti hediye edilecek.

Yarışma hakem heyeti altı kişiden oluşuyor: Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu, (İTÜ Rektör Yardımcısı), Rahmi Aktepe (Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı), Serkan Gür (Müdür Yardımcısı, İstanbul MEB), Deniz İlkay Tiryakioğlu (Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şube Başkanı), Dr. Gökhan İnce, (İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi öğretim üyesi), Hakan Erkan (Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, AR/VR eğitmeni, öğretmen).

