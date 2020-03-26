İttifak Holding Konyaspor kubülü, teknik heyet, futbolcular, kulüp ve tesis çalışanlarına koronavirüs testi yapılması için İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvuru yapıldığını açıkladı.

Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Dünya genelinde olduğu gibi, Türkiye’de de ligler yeni koronavirüs hastalığı nedeniyle ertelendi. Salgının yayılma hızı, ne zaman kontrol altına alınacağı gibi unsurlar tam olarak bilinemediğinden, karar merciindeki kurum ve kuruluşlar tarafından başlama tarihleriyle ilgili net açıklamalar yapılamadı. Bu durum, bizimle birlikte diğer Süper Lig takımlarını da büyük bir belirsizliğin içine sürüklüyor.

Oyuncularımız 6 gündür bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede 26 Mart Perşembe günü toplanacak olan teknik heyetimiz, oyuncularımız, yönetimimiz, kulüp ve tesis çalışanlarımızın tamamına Konya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından test yapılması için müracaat ettik.

Ancak bu testlerin negatif çıkması yeterli olmayacak. Futbolun temas oyunu olduğu gerçeğinden hareketle bu şartlarda kesin izolasyon sağlanması mümkün görünmediği için testlerin kısa aralıklarla tekrarlanması gerekecek. Gün içinde farklı saha ve saatlerde bireysel olarak gerçekleşecek çalışma programları dahi bu sorunu çözmek için yeterli olmayacak.”