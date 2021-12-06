İttifak Holding Konyaspor- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (FOTOĞRAFLAR)

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YABANCI YATIRIMCI GELECEKMİŞ…
Her nedense Türkiye’ye gelen veyahut da gelecek yabancı yatırımlar çok konuşulur da Türkiye’den yurt dışına giden yerli yatırımlar pek konuşulmaz.
Bakan Kasapoğlu: Gençlik merkezlerimiz iyilik merkezi oldu
"Hediyenin en güzeli kitaptır anlayışıyla hareket ediyoruz" "Yurtlarımız devasa bir yatırım" "Güneş balçıkla sıvanmaz" "Gençlerimizle birlikte üretmek bizim felsefemiz" "Gençlerimiz adına hiçbir karamsarlık politikasına izin vermeyiz" "Gençlik ve Spor...
Görme engellilerin ‘şehir’ çilesi
Esma MURAT - Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA) - GÖRME engelliler günlük yaşantılarında hem fiziksel hem de psikolojik olarak birçok engelle karşı karşıya kalıyor....
Yılkı atları kar altında yiyecek arıyor
Deniz BAŞLI/ARDAHAN (DHA)- ARDAHAN'da yaz boyunca çeşitli işlerde çalıştırılan yılkı atları, kış gelince doğaya bırakılıyor. Doğada zorlu koşullarda mücadele eden atlar, yaklaşık 30 santimetre...