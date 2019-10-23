İstanbul'da internet üzerinden ilan vererek sıfır cep telefonu ve bilgisayar satanlarla alıcı gibi buluşup, onların bir anlık dalgınlığından yararlanarak telefon ve bilgisayarlarını çalan iki şüpheli gözaltına alındı.
Keçiören Belediyesi'nin 2020 yılı mali bütçesi, Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nda görüşüldü. Oy birliği ile meclisten geçen Keçiören Belediyesi'nin 2020 Yılı bütçesi 560 milyon Türk Lirası olarak belirlendi.
Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, Burak Özçivit ile birlikteliğine üçüncü yıllarında da devam ettiklerini duyurdu. Markanın 2019-20 Sonbahar/Kış Koleksiyonu için objektif karşısına geçen Burak...
İstanbul'da internet üzerinden ilan vererek sıfır cep telefonu ve bilgisayar satanlarla alıcı gibi buluşup, onların bir anlık dalgınlığından yararlanarak telefon ve bilgisayarlarını çalan iki şüpheli gözaltına alındı.
Keçiören Belediyesi'nin 2020 yılı mali bütçesi, Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nda görüşüldü. Oy birliği ile meclisten geçen Keçiören Belediyesi'nin 2020 Yılı bütçesi 560 milyon Türk Lirası olarak belirlendi.