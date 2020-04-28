Yaşamakta olduğumuz kriz 1929 büyük buhranından bu yana dünyamızda görülmüş en büyük ekonomik krizdir ve dahası bu kriz sadece ekonominin kendi iç dinamikleri yüzünden oluşmadığı için, sadece ekonomik karar ve önlemler ile bu krizi aşmak da mümkün olmayacaktır.

Küresel ekonominin daralmasının ihracatımızı olumsuz yönde etkileyeceği kesindir, lakin bu krizin Çin’de başlamış olması, Çin’de üretim ve lojistik faaliyetlerinin aksamış durumda bulunması, buradan tedarik yapamayan ya da yapmak istemeyen bazı ithalatçıları Türkiye’ye yönlendirebilir. Lojistik avantajımız sayesinde bu olasılık iyi değerlendirilirse ihracatımızdaki azalma bir miktar frenlenebilir.

Özellikle tekstilde yaz sezonuna yönelik konfeksiyon taleplerini Çin’den karşılamak çok kolay olmayacaktır. Tabi burada da tekstilde mağazalar, AVM’ler ne zaman açılacak, ne zaman mal talep edecekler sorununa bir yanıt bulmamız gerekmektedir. Bu belirsizlik birçok Avrupa’lı tekstil ithalatçısını beklemeye sevk etmiş olmalıdır, son dakika taleplerini ise Çin ya da başka bir uzak doğu ülkesinden temin etmek çok zor olacaktır. Gerçi bu noktada da Çin’in boş durmadığını söylemeliyim, Çin’in böyle bir talebi hızla karşılayabilmek amacı ile bazı yolcu uçaklarının koltuklarını sökerek, kargo uçağına dönüştürdüğü ve yük taşımaya hazır hale getirdiği konuşulmaktadır.

Diğer yandan salgının tarımsal üretimi vurması ve bir gıda açığının ortaya çıkması olasılığına karşı, tarım ürünleri ihracatını durduracak ya da kısıtlayacak bazı önlemlerin alınması da ihracatımızı azaltıcı yönde bir etki yaratacaktır.

İthalatta ise yüksek oranlı dışa bağımlılığımız devam etmektedir.

Türkiye’nin ihracatı çok büyük oranda sınai üretime bağlıdır, yani ihracat yapabilmek için üretim yapmak zorundayız ve üretebilmek için gerekli olan yatırım malları, makine ekipman ile bir çok ara malı ve ham madde de ithal edilmek zorundadır.

İktidar ithalatı yavaşlatabilecek bazı fiili durumlar yaratarak bu dengeyi kontrol etmeye çalışıyor olabilir. Dünya gazetesinde yayınlanan habere göre tüm ithalat beyannamelerinin, eşyanın evrakları ile birlikte kendisinin de fiziki olarak kontrole tabi tutulduğu kırmızı hatta yönlendirilmeye başladığı belirtiliyor. Sektör temsilcileri, tüm Türkiye’de ithalatın neredeyse durma noktasına geldiğini dile getirmektedir.

Ticaret Bakanlığı, gümrüklere gelen eşyaların ithalatında fiziki kontrol yapılarak eşyanın ithaline izin verilmesini ifade eden kırmızı hat uygulamasını tüm eşyalara yayınca, gümrüklerin kilitlendiği söylenmektedir. Normalde Türkiye’de ithalatta yüzde 12-13 civarında olan kırmızı hat oranının neredeyse yüzde 100’e çekilmesiyle ilaç, hammadde, gıda ürünleri gibi kritik ürünler dahil hiçbir ürün ithal edilemediği belirtilmektedir.

Bu uygulama elbette maliyetleri de yükseltiyor 20 konteynerin bir gün limanda beklemesinin bin dolar civarında bir maliyeti bulunmaktadır.

Malları gümrüklerde bekleyen sanayiciler, fiilen bu malların 4 Mayıs’a kadar gümrüklerden çekilememesi ile, üretim bantlarında hammadde bekleyen fabrikaların ciddi sıkıntı yaşayacağı gibi, ithal edilen ürünler için büyük miktarlarda demoraj ve ardiye ücretleri ödeneceği, ayrıca diğer ülkelerin de Türkiye’ye karşı benzer tedbirler uygulamaları da gündeme gelebileceği endişesini paylaştı.

İthalat ihracat dengesini böyle fiili durumlar yaratarak, gelip geçici yöntemler ile sağlamak mümkün değildir, başka ülkelerin de benzer yöntemler ile cevap vermesi durumunda ihracatımızın büyük zarar göreceği de ortadadır.

Türkiye ekonomisinin çok ciddi yapısal sorunları vardır, bu yapısal sorunları giderecek ve sorunları kökten çözecek reformlar yapılmadan pansuman tedaviler ve cin fikirler ile ithalat ihracat dengesinin sağlanmasını beklemek boşa avuntudur, demedi demeyin…