İtfaiyecilere ‘komando eğitimi’

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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi(İBB), olağanüstü koşullarda arama ve kurtarma çalışmalarına hazırlık amacıyla itfaiye erlerine gruplar halinde Bahçelievler ve Çatalca’daki İnceğiz Mağaraları’nda zorlu eğitim verdi. Zorlu arazi koşullarındaki bu eğitim drone ile havadan da görüntülendi.

Deprem, sel gibi doğal afetler başta olmak üzere trafik kazaları, yangın, yüksekten kurtarma gibi birçok alanda zor durumda kalanları kurtarmak için seferber olan itfaiye erlerinin becerilerini arttırmak ve eğitimlerle bilgilerini güncellemek amacıyla eğitim çalışmalarına ağırlık verildi. Bahçelievler’deki Merkez İtfaiye Şube Müdürlüğü ve Çatalca’daki İnceğiz Mağaraları’nda itfaiye erlerine ‘Komando eğitimi’ veriliyor. Merkez Şube İtfaiye Müdür Yardımcısı Ahmet Yavuz, itfaiyecilere verdikleri oldukça zorlu koşullardaki ileri düzey kurtarma eğitimlerinde bütün hava koşullarını da göz önüne aldıklarını söyledi. Yavuz, “İstanbul İtfaiyesi’nde çalışan itfaiyecilerimize yönelik verdiğimiz hizmet içi ileri düzey eğitimlerin yanı sıra asansör, suda kurtarma gibi birçok eğitimler veriyoruz. İtfaiyecilerin her arazi koşulunda ortamda karşılaşabilecekleri şartları düşünerek bu çalışmayı yapıyoruz” dedi.

İtfaiye Eğitim Merkezi’nde (İBİTEM) görevli itfaiye onbaşı Semih Olcay da, “Her türlü afet olaylarında kurtarma çalışmaları için çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

İtfaiye erleri, makara düzenekli halatlara bağlanıp kuyuya indirilirken, halatlarla oluşturulan havai hatlarla sedye üzerinde yaralı veya mahsur kalanları kurtarma tatbikatları yapıyor. Avcılar, Bahçelievler, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Beşiktaş, Beyoğlu, Kadıköy, Kartal, Pendik, Sarıyer, Şile ve Şişli’den gelen itfaiye erleri bir geceyi İnceğiz Mağaraları’nda geçirdi.

İstanbul İtfaiyesi Eğitim Merkezi Arama Kurtarma Eğitmeni Servet Sarı, yüksekte kritik çalışma yaparken itfaiyecilerin ekipman kullanma becerisini arttırarak, yapacakları operasyonu sorunsuz, güvenli ve hızlı gerçekleştirebilmeye hazırlamayı amaçladıklarını söyledi. Sarı, ileri düzey kurtarma eğitimleri verdiklerini anlatırken şöyle dedi:

“Üst katlarda mahsur kalan kazazedelerin bireysel veya ikili olarak kurtarma refakatinde nasıl indirildiğini, herhangi bir omurga travmasına maruz kalan kazazedenin sedye üzerinde stabil halde havai hat üzerinden güvenli bir noktaya nasıl geçirileceği ile alakalı çalışma yapmayı planlıyoruz. Her gittiğimiz noktada güvenli bir nokta bulamayabiliyoruz. Bazen suda, selde bir kazazedenin güvenli bir ortama çekilebilmesi için hava hattı üzerinden inip o kazazedeyi güvenli ortamda ip üzerinden alma çalışmaları yapıyoruz. Hiçbir arama kurtarma ekibinin bu gibi tehlikeli ortamlarda çalışmak zorunda kalmasını arzu etmiyoruz. Ancak mecbur olunması halinde de hazır olmak durumundayız. Bu bir çeşit komando eğitimi. İtfaiyeciler bütün canlıların tehlikede olduğu ortamda var olmak zorunda. Bu nedenle bilgi, eğitimlerini güncel tutmak zorundalar bu nedenle bu tip eğitimlere fazlasıyla ihtiyaç duyuluyor.”

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