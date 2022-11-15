İtfaiyeciler 1,5 yılda 174 baca yangınına müdahale etti

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Alişan KOYUNCU/ KOCAELİ, (DHA)- KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ndan itfaiye amiri Hasan Koyunlu, “Son 1,5 yılda 174 tane baca yangınıyla karşılaştık. Ya baca tesisatlarının temizlenmemesi ya da niteliksiz yakıt kullanımı burada bir faktör. O yüzden soba kullanan vatandaşlarımızın mutlaka baca tesisatlarını temizlemeleri ve sobalarında uygun yakıt kullanmaları gerekiyor. Lastik, bez, tekstil ürünleri gibi malzemeleri sobada yakmamalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü’nde görevli itfaiye amiri Hasan Koyunlu, baca yangını ile karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulundu. Sobanın ve soba tesisatının belirli aralıklarla temizlenmesi gerektiğini belirten Koyunlu, “Baca tesisatları, bilindiği üzere sobalarımızda meydana gelen zehirli gazların ve dumanın atılması için kullanılan düzeneklerdir. Bundan dolayı bacalarımızın her yıl düzenli olarak hem kullanım öncesinde hem de sonrasında temizlenmesinde büyük faydalar var. Herhangi bir yangın ya da zehirlenme olaylarıyla karşılaşmamamız açısından büyük önem taşıyor” dedi.

KARBONMONOKSİDİN RENGİ VE KOKUSU YOK

Karbonmonoksit gazının sinsi yayıldığını söyleyen Koyunlu, “Bacalarımızın tıkanması ya da dolması durumunda karşılaştığımız iki temel sorun var. Birincisi; bacaların içerisinde meydana gelebilecek olan kurum gibi şeyler bir yangına davetiye çıkarıyor. Meydana gelen yangın da maalesef can ve mal kayıpları olarak karşımıza çıkabiliyor. Bununla birlikte maalesef iyi çekiş sağlamayan baca tesisatları, sobalardan zehirli gazların çıkmasına neden oluyor. Burada bizim için açıkçası en çekindiğimiz gaz; eksik yanma sonucu açığa çıkan ve sobadan sızan karbonmonoksit. Çünkü karbonmonoksit gazı; maalesef rengi ve kokusu bulunmayan bir gaz. Vücuda girdikten itibaren oksijen ile teması kesilir ve kan, karbonmonoksit gazını taşımaya başlar. Bu da maalesef vücudun oksijensiz kalarak, canlının hayatını kaybetmesine yol açıyor” diye konuştu.

‘NİTELİK YAKIT’ UYARISI

Sobada lastik, bez, tekstil ürünleri gibi ürünlerin yakılmasının olumuz durumlara yol açabileceğini de anlatan Koyunlu, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak istatistiklerimize göre, son 1,5 yılda 174 tane baca yangınıyla karşılaştık. Ya baca tesisatlarının temizlenmemesi ya da niteliksiz yakıt kullanımı burada bir faktör. O yüzden soba kullanan vatandaşlarımızın mutlaka baca tesisatlarını temizlemeleri ve sobalarında uygun yakıt kullanmaları gerekiyor. Lastik, bez, tekstil ürünleri gibi malzemeleri sobada yakmamalarını tavsiye ediyoruz. Vatandaşlarımızın baca temizliği konusunda bireysel olarak hareket etmemeleri, bununla ilgili olarak itfaiye dairesi başkanlıklarının yetkilendirdiği firmalar var. Bu firmalar vasıtasıyla baca tesisatlarının temizlenmesini ve faal hale getirmesini sağlayabilirler” dedi. (DHA)

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