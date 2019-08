İtfaiye Meydanı’nın Akıbeti ne olacak?

Acil kamulaştırılma alanı ilan edilerek Kredi Yurtlar Kurumu’na devredilen İtfaiye Meydanı’nın olduğu alana yurt yapılması planlanıyordu. Bölge esnafından aldığımız bilgiye göre TOKİ, Çevre Bakanlığı ve Altındağ Belediyesi yeni bir proje için çalışıyor. Ancak esnaf projenin ne olduğunu tam olarak bilmiyor.

Daha önce acil kamulaştırılma alanı ilan edilen İtfaiye Meydanı’nda sular durulmuyor. Esnaflar bu durumdan son derece şikayetçi olduklarını daha önceden de belirtmişlerdi. Bu kez Ankara Halı Kilim İmalatçıları İkinci El Tekstil Ürünleri ve Ev Eşyası Satıcıları Odası Başkanı Mükerrem Korkmaz’ın açıklamalarına göre bölgeye TOKİ ve Altındağ Belediyesi’de girmiş durumda.

– Son gelişmeleri de katacak olursak İtfaiye Meydanı’na ne olacak?

Korkmaz: Konuya tam hakim değiliz fakat TOKİ, Çevre Bakanlığı ve Altındağ Belediyesi birlikte bu bölgeyi esnafın menfaatine yönelik düzenleyecek gibi görünüyor. Melike Hatun Caminin arkasına yurt yapılacağı ve yurdun arkasında da Millet Bahçesi yapılacağı onun içerisinde bize yer tahsil edileceği söyleniyor. Tabi daha tam olarak net değil. Esnafın büyük kısmını mağdur etmeden sorun çözülecek gibi duruyor.

– Buranın tarihi önemi nedir?

Korkmaz: Ulus’taki 3 tarihi pazar alanından birisinin de Hergelen Meydanı’dır. Burası 300 yıllık yer. Ankara, başkent olmadan önce de burası pazardı. At Pazarı, Saman Pazarı ve Hergele Meydanı.

- Reklam -

Bu meydan da Ankara’nın bütün ilçelerinin uğrak yeriydi. Sabah buraya gelinir. Hayvan getirenler onu At Pazarında satar. Alta iner saman, arpa, buğday, un tahıl ürünlerini alır. Aşağı iner Hergele Meydanı’nda yer- içer, kıyafetini, kanısının, öküz arabasının eksiğini buralardan alır. Sonra geri köyüne döner. Bu tarih yok oluyor. İkinci el eşyanın alım- satımı da eski değerini kaybedecek. Burası ayrı bir yer. Denizden balığı çıkar getir çaya at, boğulur. Buradaki esnafların tamamı çocukluğundan beri burada.

– İtfaiye meydanı neden halk tarafından tercih ediliyor?

Korkmaz: İsrafı önleyerek eski ürünleri yeniden kullanılır hale getiriyoruz. Bize gelen eşyayı tamir edip satıyoruz. Öğrenci, orta ve alt sınıf gelire sahip insanlar burada bizim tamir ettiğimiz malları alıyor. Öğrenci anne- babası ya da arkadaşlarıyla geliyor, buzdolabı, çamaşır makinası, yatak falan alıyor. 1000- 1200 liraya ev diziyor. Örneğin giysi; zengin 2 kere giyiyor, ütüsü bozuldu diye atıyor. Burada biz o giysileri satıyoruz. İnşaatçılar iyice eskimiş giysileri geliyor, 5- 10 liraya alıyor. Adam kıyafeti yıkatmaya kalksa bu paradan fazla tutar.

– Buranın bir odası da var. Odadan bahsedebilir misiniz?

Ankara Halı Kilim İmalatçıları İkinci El Tekstil Ürünleri ve Ev Eşyası Satıcıları Odası Başkanı Mükerrem Korkmaz: Burada bulunan dükkanların hepsi benim üyem. 300 tane resmi üyemiz var. Sosyal güvencesi ve elinde hiçbir şeyi olmayan esnafımız var. Çünkü bu parayı yatıramıyor. Kazandığı ile ancak çocuklarını geçindiriyor. Tek göz odada yaşayan esnafımız var. Günlük 30-40 TL kazanıp geçiniyorlar. Dükkânı olmayıp eşyasını bizim dükkânımıza bırakan arkadaşlarımız da çoktur. Sermayesi olmayan arkadaşlarımıza biz borçla yardım ederiz. Paramızı kazandığında veriyorlar. Biz bunlara sahip çıkıyoruz. Elimizdeki 10 TL’yi paylaşıyoruz. Devletin bu kişilere sahip çıkması gerekir.

Ayakkabısından çorabına kadar giydiririz. İtfaiye Meydanı’nın en az üç mecnunu olur. Şu anda bile üç tane mecnunumuz var. Buranın esnafını bu üç mecnunu ve gıyabında gelen Suriyelileri saymıyoruz, hepsine yardımcı oluyoruz. Mutfağına da yardımcı oluyoruz. Bunları övünmek için söylemiyoruz. Bu yaptıklarımız yaşantımızın bir parçasıdır. İnsanlık görevimizdir.

– Burada ki esnaflık kültürü aynı şekilde devam ediyor mu?

Korkmaz: İtfaiye esnafı, ahlakın en üstün noktasında ki insanlardan oluşuyor diyebiliriz. İnsan değerlerinin en üst noktasından kurulan bir değerler topluluğudur. Dışarıdan belki bir şer gibi gözükebilir ama İtfaiye Meydanı esnafına bir teneke altın emanet et, bir ay sonra gel o altını saymadan evine götür. Ben bu kadar iddialıyım esnafım konusunda. Çünkü benim esnafım ahlaklı. Yani burada bir insana laf atıldığında itfaiye meydanı esnafı onun karşısında durur. Burası Kızılay ve Çankaya’dan daha güvenlidir diyebiliriz. İtfaiye meydanı Ankara’nın son esnaf kalesidir. On liraya bu memlekette karnını doyuran insanlarımız var. İtfaiye Meydanını tanımak lazım, buranın insanını tanımak gerekir. Burada maneviyatın her türlüsü mevcuttur.

Ankara Ulus’ta bulunan (eski adı bit pazarı ya da ikinci el eşya pazarı olarak da bilinen) Hergelen Meydanı’na 19. asırda şehir dışından ve şehir esnafından çok sayıda kişi gelirmiş. Meydan bu yüzden her gelenin uğradığı yer anlamında olan Hergelen Meydanı adını almıştır. Meydan 19. asrın başlarından 20. asrın ortalarına kadar hatta yetmişli ve seksenli yıllarda dahi şehrin en önemli meydanlarından biriydi. Bugün eski popülaritesini kaybetmiş olsa da halen şehrin en önemli noktalarından biridir. Etrafındaki hastaneler ve devlet daireleri sayesinde meydan ve civarı halen kalabalıktır.

Meydanın hemen ortasında yer alan çarşı, eski mahallenin içine inşa edilmiştir.Çarşı ve meydanın göbeğinde Gazi Lisesi vardır.

Meydan, Ankara’nın pek çok noktasına kalkmakta olan minibüsleri ile şehrin ulaşım merkezlerinden biridir.

Bugün Opera Binasının bulunduğu alandı. Meydanın ismi ile ilgili mevcut birkaç değişik anlatı bulunur. Ancak Hergele meydan olarak adlandırılmadan önce Hergele yeri olarak bilinirdi. Hergele yerinde cambazlar ip gerer, oyun oynardı. Cambaz urganın üstünde kurban keser, hemencecik onu aşağı atıverirdi. Bayramlarda cambazlar için gösteri mekânı olsa da bu meydanın gündelik yaşamda başka işlevleri vardı ve kendisine verilen isimler de daha çok bu işlevlerden kaynaklanıyordu.

Öncelikle hergele, Ankara’da at ve inek sürüsüne denirdi. Ankaralılar da bu meydanda sürülerini çobana teslim eder, akşam da bu meydandan alırdı. Yine bu düzlükte ata yadigârı cirit oynanırdı. Askere gidenler de bu meydandan uğurlanırdı. Bu meydan aynı zamanda Konya, Kırşehir, Yozgat, Samsun taraflarına giden ve oralardan gelen taşıtların hareket ve buluşma yeri oldu.

Meydan bir terminal gibi kullanılmaya başlandıktan sonra halk Hergele Meydanını “Hergelen Meydanı” olarak adlandırmış olabilir ki bu da halkın meydanın adı ile ilgili köken arama çabasını ortaya koyar.

Bu meydana daha sonra, bir değirmen yapıldı. Değirmen, Ankara’nın tüm un ihtiyacını karşılıyordu. Yıllar sonra bu değirmen itfaiyeci aileler için lojman olarak kullanıldı. Hergele ya da Hergelen Meydanına opera binası yapılınca meydanın adı Opera oldu.