İtalyaya gidecek konteynerde 4 kaçak yakalandı

DİLOVASI (Kocaeli), (DHA) – KOCAELİ’nin Dilovası ilçesinde bir limanda, İtalya’ya götürülecek olan konteynerde yapılan aramada yabancı uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dilovası ilçesinde bulunan bir limanda İstanbul üzerinden Kocaeli’ye gelerek İtalya’ya gitmek isteyen 4 kaçak göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, konteynere saklanan 2 Irak, 1 İran ve 1 Suriye uyruklu kaçak göçmeni yakalayarak gözaltına aldı. 4 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.
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