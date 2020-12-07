İtalya’nın kuzeyi sele teslim

İtalya, (DHA) – İtalya’nın kuzeyinde hafta sonu yoğun yağışlar sebebiyle sel baskınları meydana geldi. Can kaybının yaşanmadığı bölgede, itfaiye 20 kişiyi sel sebebiyle mahsur kaldığı evlerinden kurtardı.

İtalya’nın kuzeyinde Modena ve Nonantola kentleri ve çevresi, hafta sonu yaşanan yoğun yağışlar sebebiyle sele teslim oldu. Modena kenti yakınlarındaki Panaro nehrinin taştığı, kent dışındaki yerleşim yerlerinde evler ve araçların su altında kaldığı belirtildi. İtfaiye gece boyunca yürüttüğü kurtarma çalışmalarında selde mahsur kalan 20 kişiyi kurtardı. Selin yol açtığı maddi zarar tespit çalışmaları devam ediyor.