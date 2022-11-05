İtalyan futbolcu Del Piero ‘blockchain taraftarlığın geleceğini nasıl değiştirecek’ paneline katıldı

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İSTANBUL, (DHA) – İtalyan futbolunun efsanesi Alessandro Del Piero, Socios.com CEO’su Alexandre Dreyfus ile birlikte blockchainin sporda taraftarlığa etkisi üzerine gerçekleştirdikleri panelde, bir taraftardan oyuncuya ve sonrasında efsane olmaya giden yolculuğunda taraftarların oynadığı rolü konuştu.

Socios.com Kurucusu ve CEO’su Alexandre Dreyfus, FIFA Dünya Kupası Şampiyonu ve Socios.com Global Marka Elçisi Alessandro Del Piero ile birlikte Portekiz’de gerçekleşen Web Summit’in ‘blockchain taraftarlığın geleceğini nasıl değiştirecek’ konulu panelinde spor ve teknoloji meraklılarıyla bir araya geldi.

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Alexandre Dreyfus, Socios.com’un spor için en büyük blockchain sağlayıcısı haline geldiği yolculuğu ve Fan Tokenların şu anda global spor endüstrisinde taraftarların dünya çapında favori takımlarıyla bağlantı kurma ve onlarla etkileşim kurma şeklini nasıl yeniden tanımladığını anlattı. Dreyfus, “Dört yıl önce Socios.com’u başlattık çünkü basit bir ihtiyaç belirledik. Sporseverlerin yüzde 99’u stadyumda değil, şehirde değil ve hatta destekledikleri takımın ülkesinde bile değil. Kendimize sorduk taraftarlar için değerli ve takımlar için ölçeklenebilir ne yaratabiliriz? Böylelikle Fan Token konseptini icat ettik ve şimdi, dört yıl sonra tüm dünyada 170 kulüple çalışıyoruz ve taraftarlar ve takımlar arasında yeni bir bağlantı oluşturmayı başardık” dedi.

“2022’DE 500’DEN FAZLA TARAFTAR OYLAMASI OLACAK”

2022 yılı içinde uygulama aracılığıyla 500’den fazla taraftar oylaması ile imzalı formalardan hayatta bir kez yaşanabilecek VIP deneyimlerine kadar 17.000’den fazla ödül dağıtılacağını belirten Dreyfus, Fan Tokenları bu kadar benzersiz yapan ve aynı zamanda son piyasa koşullarında büyümeye devam etmesini sağlayan şeyin, bu kanıtlanmış taraftar aidiyet ve taraftar etkileşim programı olduğunun altını çizdi. Dreyfus, “Socios.com ekosistemi her gün büyüyor. Dünya çapında dokuz ofiste 300 çalışanımız var, 170’den fazla ortağımızla yakın bir şekilde çalışıyor ve taraftarlara her gün daha fazla fayda sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Web3’ün geleceği ve NFT gibi kelimelerin beş yıl içinde var olup olmayacağı sorulduğunda, Dreyfus, NFT’lerin bir ürün değil bir teknoloji olduğunu ve sektörün büyümesini sağlayacak şeyin bu teknolojiyi anlamlı ve alakalı ürünler sunmak için kullanma yeteneği olacağını vurguladı. Dreyfus, “İnsanların internette güldüğü 1995 yılını hatırlıyorum. Şu anda da çok benzer bir durum ile karşı karşıyayız. Ancak bu, bunun olmayacağı anlamına gelmez” diyerek sözlerini tamamladı.

Organizasyonda merkez sahneyi dolduran izleyicilere kariyeri boyunca teknolojinin taraftarlıkla olan ilişkisini nasıl değiştirdiğini anlatan Del Piero ise başarılı kariyerinin ilk yıllarında ailesinin evine gelen tüm taraftar mektuplarını tek tek nasıl yanıtladığını paylaştı. Del Piero, “Socios.com, artık yalnızca ekibinin ürettiği içeriği izlemek veya tüketmekle kalmayan, aynı zamanda kararlara katılabilen ve ekibin günlük yaşamında aktif bir rol oynayabilen taraftarlık konsepti ile iki yönlü bir bağlantı kuruyor. Bu gerçekten harika” diye konuştu.