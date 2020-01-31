İtalya’da iki Çinli turistte koronavirüs tespit edildi. Olay sonrası İtalya ile Çin arasındaki uçak seferleri karşılıklı olarak durduruldu.

Roma’da basın toplantısı düzenleyen İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, İtalya’da ilk koronavirüs vakasına rastlandığını duyurdu. Başbakan Conte’nin verdiği bilgilere göre, bir süre önce ülkeye gelen ve birkaç gündür hastanede olan 2 Çinli turistte koronavirüs tespit edildi. Çinli çiftin Roma’da kaldığı otel odası da mühürlendi. Conte, Çin ile karşılıklı uçuşları durdurduklarını duyurdu.



Öte yandan Roma’daki Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, Costa Smeralda adlı cruise gemisinde karantinaya neden olan 54 yaşındaki kadında halk arasında domuz gribi olarak da bilinen Infienza A (H1N1) bulunduğu bildirildi.



Gemiden Civitavecchia Limanı’nda inmesi gereken yaklaşık 1100 yolcunun sabah saatlerinde tahliye edileceği belirtildi.