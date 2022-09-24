İtalya Seçimleri: Sağ koalisyonu anketlerde önde

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İTALYA, (DHA) – İtalya’da yarın yapılacak genel seçimler öncesinde anketlerde önde giden merkez sağ koalisyonunun, hükümeti kurma olasılığı arttı. Son yapılan anketlerde yüzde 25 civarında puan alan Fratelli d’Italia Partisi lideri Giorgia Meloni ülkenin ilk kadın başbakanı olabilir.

Meloni ile eski Başbakan Silvio Berlusconi’nin sağ partisi Forza Italia ve Matteo Salvini’nin sağ partisi Lega’nın koalisyonu, yaklaşık yüzde 45 ile seçim anketlerinde önde bulunuyor. İtalya’da seçim yasakları sebebiyle en son 9 Eylül’de yayınlanan anket sonuçlarına göre; Giorgia Meloni’yi yakından takip eden Enrico Letta’nın liderliğindeki Demokrat Parti yüzde 22 puan alırken, Guiseppe Conte’nin 5 Star Hareketi yüzde 13 civarında puan aldı.

Muhalefet tarafından ‘aşırı sağ bir parti’ olarak nitelendirilen Giorgia Meloni’nin Fratelli d’Italia Partisi kendisini ‘yurtsever ve muhafazakar’ bir parti olarak nitelendiriyor. Parti, son 4 yılda yükseliş gösterdi ve anketlerde en tepeye yerleşti.

Merkez sol olarak nitelendirilen ve İtalya’nın en köklü partilerinden Demokrat Parti, Meloni’yi birkaç puan geriden takip ediyor. Eski Başbakan Enrico Letta liderliğindeki parti, seçim ittifakına girmediği için çoğunluğu elde etmesi muhtemel görünmüyor.

2018’deki seçimlerde yüzde 32’nin üzerinde oy alan Guiseppe Conte’nin merkezdeki 5 Star Hareketi, 4 yıllık süreçte oy kaybederek yüzde 13’e geriledi. Conte’nin partisi, Mario Draghi’nin hükümetine güven oyu vermeyerek düşmesine neden oldu ancak son iki haftada yerel basında partinin oy oranının yükseldiğine dair haberler yapıldı.

İlk başta İtalya’nın kuzey bölgelerine bağımsızlık isteyen bir parti olarak Kuzey Ligi adı altında kurulan Lig partisi, aşırı sağcı parti olarak tanımlanıyor. Matteo Salvini yönetimindeki parti, seçim kampanyasını göç karşıtlığı üzerine kurdu. Eski başbakan Berlusconi (83), 2018 seçimlerinde vergi kaçırmadan ceza aldığı için seçim yasaklıydı ancak bu seçimlerde senatoya adaylığını koydu.

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