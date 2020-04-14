Shakespeare King Lear’ını salgın günlerinde yazmıştı. Karantina günlerinin yegane olumlu getirisi bol zamandan istifade yoğunlaştığım Küba külliyatında bugün Kristof Kolomb’un, 1492’de Amerike sanarak keşfettiği Karayiplerin korsan adasının başkaldırı tarihinden bahsedecek, daha doğrusu adanın baskıya baş eğmez iklimini anlatacağım.

Bir atlet tişört ve şorttan ibaret giysileri içinde, her bir Küba’lının fakirlikte eşitliğin gururunu nasıl dik taşıdıklarını anlamak için atalarını tanımak lazım.

Mutasavvufların ve Sufilerin “Bir lokma bir hırka” yerleşmiş felsefesini benimsemiş, hırslardan arınmış ve fiziki ihtiyaçlarını giderip maneviyata yönelmeyi isteyen insanlar katiyen değildirler. Baştan şunu bilesiniz; Bugün Kübalıların yüzde 60’ının nesli kölelerden oluşur. Ve onların alın teri, döktükleri kanları, Küba’nın devrimci ruhunu oluşturur…

Dinlerle uzaktan yakından alakaları yoktur. Küba her zaman dünya güçlerinin göz diktiği ülke olmuştur. Tam beş yüzyıl işkal altında kalarak kargaşanın kaynağı olmuş; fakat insanları özgürlüklerinden asla vazgeçmemişlerdir.

Başkaldırmak genlerinde var

İlk fetheden ve en uzun kalan İspanya oldu. Küba’daki insan hayatının ilk izi 4000 yıl öncesine dayanır. Bir hayli şaşkın bir adam olan Kristof Kolomb kaşık kadar gemileri ile kıyısına dayandığı Küba’yı Amerika sanmış. Küba adasını köprübaşı yaptıktan sonra 90 deniz mili ötede ki ana kıtaya çıkınca; ‘Hindistan’ı buldum diye’ karşısına çıkan yerlilere ‘İndians’ demesi de keşiflerini nasıl Allaha emanet yaptığını çok güzel anlatır. Tütün ve şeker ana varlıklarıdır. Tütün kullanıp içen ilk ulustur.

İspanyolların Orta Amerika’daki sömürgelerinden elde ettikleri Havana limanından Avrupa’ya sevk edilirdi. 16. Yüzyılda tütün adanın ana ihracat kalemiydi. Avrupa’lılar tütünü Küba ile tanıdığından dolayı ona ‘Tütün Adası’ derlerdi. İspanyollar tütün tarlalarında ırgat kullandıkları Karayıp yerlilerinin kökünü kuruttu. İspanyol tüccarlar köleaçığının çözümünü Afrika’nın köle pazarlarında buldular. Yaklaşık 2 milyon köle getirildi.1805 de Fransız Haiti’nin şeker tarlalarında çalışanlar isyan edince şeker endüstrisi yok oldu. Kübalılar fırsatı kaçırmadılar. Haiti’li mülteci çiftlik sahiplerini sıcak karşıladılar.

1850 de İspanya şeker endüstrisini Küba’ya taşıdı ve Küba en büyük şeker ihracatçısı oldu. Şekerin en büyük müşterisi Amerikan Birleşik Devletleriydi. İspanyollar koloni düzeninin sürdürebilmek için köleliği desteklediler. Azınlık Beyazlar kentlerde zenginleşirken köle siyah çoğunluk kırsalda fakirleşti. Bu ters orantı Ada’nın toplumsal patlamalarını fişekleyen denklem oldu.

19. Yüzyılın başlarında Küba doğu ve batı olarak ikiye ayrılmıştı. Başkent havanın yer aldığı Batıda şeker ticaretinden nemalanan ispanya kökenli tüccarlar ve adanın bürokratları yer alıyordu. Doğu tarafı ise kırsal kesimdi. Küba’da devrim hep doğudan batıya doğru yayılmıştır.

Amerika’da Abraham Lincoln 1860’da köleliği kaldırınca Şeker Çiftlik sahipleri hep kölelerinin ayaklanmasından korkmuştur. Ne gariptir ki 1868’de ilk özgürlük Savaşı’nı başlatan köleler değil aşırı gümrük vergisine isyan eden İspanyol toprak ağası Carlos Manuel de Cespedes olmuştur. İspanya’ya karşı bağımsızlık savaşı açarak Küba’yı bağımsız ülke ilan ederek köleleri azat ederek kendi ordusunu kurmustur.1868 İspanya’nın 7000 kişilik ordusu ve 30 bin Küba gönüllüsü vardı.

Küba’ya özgü ilk gerilla savaşı başladı. Doğru dürüst silahı olmayan alaylar palalarla sürdürdüler savaşı. Marksist kitabın yazdığı ‘emeğin sermaye karşı savaşı’ böyle başladı. İspanyollar 33 bin asker daha gönderiler. Bütün olumsuzluklara rağmen devrimciler 6 ayda Küba’nın doğuşunu ele geçirdiler. Başkaldırı iç savaşa dönüştü. Kübalılar Küba onlara karşı savaşıyordu. Avrupa’dan savaş mı öğrenmiş olan İspanyollar odayı ikiye böldüler. Amaçları zengin ve beyaz Havana’yı korumaktı.

Devrimciler bariyerleri aşıp batıya girmeyi başardılar. On yıl süren savaşın kazananı olmadan 100,000 kişi öldü. 1878’de ki antlaşma sonrası pek çok sözüm ona reform yapıldı ama Küba İspanya kolonisi kaldı. Adanın özgürlüğe kavuşması için sekiz yıl daha geçmesi gerekiyordu ki onu da gelecek yazıda anlatırım.