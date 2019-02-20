İsviçre’nin ünlü kayak merkezi Crans-Montana’da çığ düşmesi sonucu çok sayıda kişi kar altında kaldı.
Crans-Montana şehrinde bulunan Plaine-Morte adlı kayak pistine yerel saatle 14.15’te çığ düştüğü belirtildi. Çok sayıda insanın çığ altında kaldığı, arama kurtarma ekiplerinin olay yerinde çalışmalar yaptığı belirtildi.
Yerel basın kar altında 12 kişinin kaldığından şüphelenildiğini yazdı.
Ne namaz var ne abdest var.lşin gucu dünya malinda.kaymakta sikmekte yemejte sicmakta gezmekte bunlarin hepsi dunyevi.