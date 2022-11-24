İsviçre, Kamerun’u 1-0’la geçti

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İSTANBUL, (DHA)

2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu ilk maçında İsviçre, Kamerun’u 1-0 mağlup etti.

Al Janoub Stadyumu’nda, Arjantin Futbol Federasyonu’ndan Facundo Tello’nun yönettiği maçta İsviçre’ye 3 puanı getiren golü 48’inci dakikada Breel Embolo kaydetti.

Galatasaray’ın İsviçreli futbolcusu Haris Seferovic, mücadelenin 72’nci dakikasında Breel Embolo’nun yerine oyuna dahil oldu. Beşiktaş’ın Kamerunlu oyuncusu Kevin N’Koudou da 74’üncü dakikada Toko Ekambi’nin yerine sahaya girdi.

G Grubu’nda 28 Kasım Pazartesi günü Brezilya – İsviçre ve Kamerun – Sırbistan karşılaşmaları oynanacak.

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(FOTOĞRAFLI)