İsveç’teki ırkçıların hedefinde olan Türk siyasetçi Yüksel: Yolumuza devam ediyoruz

İsveç, (DHA)- İsveç’te 5 ay önce göçmenleri temsil etmek üzere Farklı Renkler Partisini kuran Türk siyasetçi Mikail Yüksel, aşırı sağcı ve ırkçılar tarafından aldığı ölüm tehdidi içerikli mektuplara ilişkin, “Biz yolumuza devam edeceğiz” dedi.
İsveç’te Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Türk siyasetçi Mikail Yüksel, ırkçıların hedefinde… Aşırı ırkçılar, evlere Yüksel’in kurduğu partinin karalandığı mektuplar gönderdi. Posta kutularına bırakılan ırkçı mektuplarla ilgili Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulunan Yüksel, korku salınarak oyların ırkçı partilere verilmesinin amaçlandığını ifade ederek “Mektuplar safsatalarla dolu” diye konuştu.
“MÜSLÜMANLARI EZECEK FİKİRLERLE GÜNDEM OLMAYA ÇALIŞIYORLAR”
Yüksel, mektup ile “Müslümanlar geliyor, İsveç’i Müslümanlaştıracaklar. Oylarınızı ırkçı partilere verin” taktiğinin kullanıldığını kaydederek, “Avrupa’da ırkçı parti, ırkçı olmayan parti ayrımı da kalmadı. En güvenilir partiler bile, Müslümanları ezecek fikirlerle gündem olmaya çalışıyorlar. İsveç’te damga yememiş Müslüman derneği, Müslüman lider kalmadı. Fikirlerini dile getiren bir Müslüman olarak yaşamak neredeyse imkansız” ifadelerini kullandı.
“OLAYI İSVEÇ POLİSİNE BİLDİRDİK”
Durumu İsveç polisine bildirdiklerini ifade eden Yüksel, şöyle konuştu: “ Okullarda kız çocuklarına İslami elbiseler giydireceğimiz, Türkçe ve Arapçanın İsveç’te resmi dil olacağı, İsveç’e Müslüman göçünü artıracağı gibi asılsız iddialarda bulunulmuş. Bu olayı İsveç polisine bildirdik. Partimizin üyelerinden ve destekçilerinden çokça destek aldık, üzüntülerini dile getirdiler. Irkçılık karşıtı, göçmen dostu ve Müslüman dostu bir partinin kurulması ırkçıları rahatsız etmiş durumda ancak bizi korkutmak ve durdurmak mümkün değil, yolumuza devam ediyoruz”
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