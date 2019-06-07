İsveç’te patlama! Çok sayıda yaralı var

İsveç’te patlama meydana geldi. Patlamanın nedeninin araştırıldığı; olayda 19 kişinin yaralandığı belirtildi.

Patlama, İsveç’in Linköping şehrinde yerel saat ile 9:00 civarında meydana geldi. Yerel medya, patlamanın dışarıda gerçekleştiğini; iki binanın pencerelerinin kırıldığını, binada hasar meydana geldiğini duyurdu. Patlamanın nedenini araştırılıyor.

Patlamanın meydana geldiği sokak ve çevresinin trafiğe kapatıldığı; olay yerine çok sayıda ambulansın sevk edildiği duyuruldu. Bomba uzmanı polisler de bölgede çalışma yapıyor.