27.7 C
Ankara
7 Haziran 2019
Ana Sayfa Dış Haberler İsveç’te patlama! Çok sayıda yaralı var
İsveç’te patlama meydana geldi. Patlamanın nedeninin araştırıldığı; olayda 19 kişinin yaralandığı belirtildi.
Dış Haberler

İsveç’te patlama! Çok sayıda yaralı var

Editör Editör

-

5
0

İsveç’te patlama meydana geldi. Patlamanın nedeninin araştırıldığı; olayda 19 kişinin yaralandığı belirtildi.

Patlama, İsveç’in Linköping şehrinde yerel saat ile 9:00 civarında meydana geldi. Yerel medya, patlamanın dışarıda gerçekleştiğini; iki binanın pencerelerinin kırıldığını, binada hasar meydana geldiğini duyurdu. Patlamanın nedenini araştırılıyor. 

Patlamanın meydana geldiği sokak ve çevresinin trafiğe kapatıldığı; olay yerine çok sayıda ambulansın sevk edildiği duyuruldu. Bomba uzmanı polisler de bölgede çalışma yapıyor.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikGıda Güvenliği Herkesin Sorumluluğu
Sonraki İçerikTBMM Dilekçe Komisyonu’na 8 bin başvuru
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

Bu Haberler Kaçmaz!

Alzheimer’a ilaç umudu

Editör -
Amerikan Kimya Topluluğu’nun prestijli dergisi Journal of Chemical Information and Modeling’in özel sayısında yer aldı.

Güneş gözlüğü alırken dikkat edilmesi gereken 7 nokta

Trump’tan Çin’e yönelik ‘gümrük vergisi açıklaması

Türk kuaföre Londra’da ödül

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Dış Haberler

Trump’tan Çin’e yönelik ‘gümrük vergisi açıklaması

Editör -
ABD Başkanı Donald Trump, Çin’den ithal edilen ürünlere ihtiyaç duyuması halinde 300 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getirilebileceğini söyledi.
Devamını Oku
Dış Haberler

Türk kuaföre Londra’da ödül

Editör -
İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan dünyanın en köklü kuaförlük yarışmasında Türk kuaför Adem Oygur, saç tasarımı dalında ödüle layık görüldü.
Devamını Oku
Dış Haberler

Putin 44 havalimanının ismini değiştirdi

Editör -
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'daki 44 havalimanına önemli kişilerin isimlerini verdi.
Devamını Oku
Dış Haberler

Merkel, Pompeo ile Berlin’de görüştü

Editör -
Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Berlin’de görüştü.
Devamını Oku

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71