İsveçli şirketleri, Türkiye’deki faaliyetleriyle ilgili olumlu beklentiler içinde

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İSTANBUL, (DHA) – Kuzey ülkelerinin, Türkiye’nin yeşil dönüşüm sürecine katkı sağlamak için hayata geçirdiği ‘Nordic Talks’ etkinliklerinin ikincisi, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu ile İsveç Ticaret ve Yatırım Ataşeliği’nin ev sahipliğinde İstanbul’da bugün düzenlendi. Etkinlikte konuşan İsveç İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson “İsveç şirketleri, bu alandaki yerel ve global birikimlerini, inovatif ve iklim dostu teknoloji çözümlerini Türkiye ile paylaşmaktan memnun” ifadelerini kullandı.

İsveç İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson, ‘Pioneering Green Transition in Türkiye/ Türkiye’nin Yeşil Dönüşümünde Öncü Bir Partner’ başlığıyla düzenlenen etkinlikte konuşma yaparak “İklim kriziyle mücadele, ancak global çapta döngüsel ekonomiye geçiş ve ülkeler arası iş birliğiyle mümkün. Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları çok eskilere dayanan ve yeşil dönüşümünün öncülerinden olan İsveç şirketleri, bu alandaki yerel ve global birikimlerini, inovatif ve iklim dostu teknoloji çözümlerini Türkiye ile paylaşmaktan memnun” dedi.

Nordic Talks kapsamında gerçekleştirilen sunumlarda Türkiye’nin pek çok farklı sektörde, 125’ten fazla İsveçli şirkete ev sahipliği yaptığı ve 400’den fazla İsveçli şirketin distribütörü, acentesinin de Türkiye’de faaliyet gösterdiği belirtildi. İsveç tarafından Nisan 2022’de gerçekleştirilen ankete göre Türkiye’deki İsveç şirketleri, buradaki faaliyetleriyle ilgili olumlu beklentiler içinde olduğu vurgulandı. Ankete katılanların yüzde 77’si 2021’de kar ettiklerini, yüzde 63’ü de 2022 yılında cirolarında artış bekledikleri belirtti.

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