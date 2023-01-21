İsveç Savunma Bakanından açıklama

- Reklam -

İSVEÇ, (DHA) – İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, resmi sosyal medya hesabından İngilizce açıklama yapıp Ankara ziyaretinin ertelendiğini duyurdu. Jonson “Türkiye ile ilişkilerimiz İsveç için çok önemli” dedi.

Bakan Jonson açıklamasında şunları kaydetti;

“Dün Türk mevkidaşım Hulusi Akar ile Almanya’nın Ramstein kentindeki ABD askeri üssünde görüştüm. Ankara’da yapmayı planladığımız toplantıyı daha sonraya ertelemeye karar verdik. Türkiye ile ilişkilerimiz İsveç için çok önemli ve ortak güvenlik ile savunma konularında diyaloğu ileri bir tarihte sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.”

FOTOĞRAFLI

- Reklam -