İsveç Dışişleri Bakanı: Amaç, İsveç’in NATO’ya üyelik başvurusunu sabote etmek

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İSVEÇ, (DHA) – İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin başkent Stockholm’de belediye binası önündeki provokasyonuyla ilgili yaptığı açıklamada olayı ‘utanç verici hareket’ olarak nitelendirdi. Bakan Billström “Sorumlu kuruluş, amacının İsveç’in NATO’ya üyelik başvurusunu sabote etmek olduğunu açıkça ifade etmiştir” ifadelerini kullandı.

Başkent Stockholm’de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından asması ve bu görüntünün sosyal medya üzerinden yayılmasının ardından İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström olayla ilgili açıklama yaptı. Bakan Billström açıklamasında şunları kaydetti;

“Hükümet, Riksdag Başkanı’nın (Parlamento Başkanı Andreas Norlen) ziyaretinin ertelenmesine üzüntü duysa da Türkiye’nin tepkisini anlıyor. Türkiye ile ilişkiler İsveç için çok önemli. Mutabakat Zaptı uygulaması devam etmektedir. Bu olaylara inanılmaz ciddi bakıyoruz. Demokratik olarak seçilmiş bir yabancı liderin sahte infazını sahnelemek başlı başına kınanacak bir davranıştır, ama özellikle önde gelen iki siyasetçinin öldürüldüğü bir ülkede.

Ayrıca sorumlu kuruluş, amacının İsveç’in NATO’ya üyelik başvurusunu sabote etmek olduğunu açıkça ifade etmiştir.

Bu utanç verici hareket, Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğini onaylaması için adım adım birbirlerine güvenmeye çalışan İsveç ve müstakbel NATO Müttefiki Türkiye’nin başlattığı süreci zorlaştırma ve geciktirme riskini taşıyor.

Doğrudan Rusya’nın işine gelen ve ülkemizi zayıflatan bu eylem, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en ciddi güvenlik durumu sırasında yaşandı. Bu konunun ciddiyetini ne kadar vurgulasak azdır.”

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