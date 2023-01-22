İsveç Başbakanı Kristersson: Saygısızca bir davranış

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İSVEÇ, (DHA)- İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan’ın Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmasının ardından yaptığı açıklamada, “Birçokları için kutsal olan kitapları yakmak son derece saygısız bir davranıştır” dedi.

İsveç Başbakanı Kristersson, yaptığı açıklamada, “İfade özgürlüğü demokrasinin temel bir parçasıdır. Ancak her yasal olan şey, yakışık değildir. Birçokları için kutsal olan kitapları yakmak son derece saygısız bir davranıştır. Stockholm’de yaşananlardan rahatsız olan tüm Müslümanlara sempatimi iletiyorum” dedi.

SKANDAL SALDIRIYA CEVAP

Paludan’ın eyleminin ardından Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

“Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen, İsveç’te bugün (21 Ocak) kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Müslümanları hedef gösteren ve kutsal değerlerimize hakaret eden bu İslam düşmanı provokatif eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Çünkü bu bir nefret suçudur. Bu aşağılık eylem aynı zamanda İslam düşmanlığının, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa’da ulaştığı kaygı verici seviyenin de bir başka göstergesidir. İsveç makamlarını bu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya ve tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları İslam düşmanlığına karşı dayanışma halinde somut tedbirler almaya çağırıyoruz.”

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