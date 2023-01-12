İsveç: 1 milyon tondan fazla nadir toprak elementi içeren maden yatağı keşfettik

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İSVEÇ, (DHA) – İsveç hükümetine ait madencilik firması LKAB, bugün Kuzey Kutbu’na yakın Kiruna kentinde 1 milyon tondan fazla nadir toprak elementi içeren maden yatağı keşfettiklerini duyurdu. Kendi alanından Avrupa’nın en büyüğü olarak nitelendirilen maden yatağındaki elementlerin, elektrikli araç ve rüzgar tribünlerinde kullanıldığı belirtildi.

LKAB yetkilileri bugün yayınladıkları duyuruda, “LKAB, Kiruna bölgesinde, diğer kullanımların yanı sıra elektrikli taşıtların ve rüzgar türbinlerinin imalatı için gerekli metaller olan önemli miktarda nadir toprak elementi yatakları tespit etti” denildi.

LKAB Grup CEO’su ve Başkanı Jan Moström keşifle ilgili “Bu sadece LKAB, bölge ve İsveç halkı için değil, aynı zamanda Avrupa ve iklim için de iyi bir haber. Bu, dünyanın bizim bölgemizde bilinen en büyük nadir toprak elementi yatağıdır ve yeşil geçişi sağlamak için kesinlikle çok önemli olan kritik hammaddelerin üretilmesi için önemli bir yapı taşı haline gelebilir. Tedarik sorunuyla karşı karşıyayız. Madenler olmadan elektrikli araçlar olamaz” açıklamasını yaptı.

AVRUPA KOMİSYONU: TALEP 2030’A KADAR 5 KAT ARTACAK

Halihazırda Avrupa’da hiçbir nadir toprak elementi çıkarılmadığını belirten LKAB, Avrupa Komisyonu’nun değerlendirmesine göre elektrikli otomobiller ve rüzgar türbinleri için nadir toprak elementlerine olan talebin, 2030 yılına kadar beş kattan fazla artmasının beklendiğini ifade etti. LKAB, maden yatağının üretime geçebilmesi için birkaç yıl geçeceğini vurguladı.

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