İSTOÇ Yönetim Kurulu Başkanı Kemalbay son yolculuğuna uğurlandı

Gülseli KENARLI / İSTANBUL, (DHA) – İSTOÇ Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Nahit Kemalbay son yolculuğuna uğurlandı. Geçirdiği koronavirüs rahatsızlığının ardından 72 yaşında hayatını kaybeden iş insanı Nahit Kemalbay’ın cenaze namazı Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii’nde kılındı. Cenaze törenine Kemalbay’ın yakınları ve İSTOÇ esnafı katıldı. Tören öncesinde cami avlusunda Kuran okundu. Nahit Kemalbay’ın eşi Nurgün Kemalbay, kızı Beril Kemalbay ve oğlu Nurkan Kemalbay taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Nahit Kemalbay Büyükçekmece Mezarlığı’na defnedildi.

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