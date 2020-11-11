İstismarcı öğretmene tarihi ceza: 621 yıl hapis/ Ek fotoğraflar

KASTAMONU, (DHA)- MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuruluş felsefesine müzahir biçimde geleceğe taşıyacaktır. Hiçbir odak, hiçbir mahfil, hiçbir güruh, hiçbir...