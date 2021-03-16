İstismarcı baba Antalya’da yakalandı/ Ek fotoğraflar

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Çankaya’dan 65 yaş üstüne vefa
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Makas atan otomobilin neden olduğu kazada 9 kişi yaralandı
Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da trafikte makas atarak ilerleyen otomobil, seyir halindeki araçlara çarparak takla attı. 4 aracın hasar gördüğü kazada 9 kişi yaralandı. Olay gece...
/ek bilgiyle/ İstanbul Valisi Yerlikaya: Hedef mavi kategori diyoruz
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Rusya’dan 3.5 milyondan fazla kişiye iki doz aşı vuruldu
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