İstiklâl Marşı’nın Kabulünün 100. Yılına Özel ‘İstiklâl Marşımız 100 Yaşında’ Belgeseli

İSTANBUL, (DHA) – Beyoğlu Belediyesi, İstiklâl Marşı’nın kabulünün 100’üncü yılına özel “İstiklal Marşı 100 Yaşında” belgeseli hazırladı. Sunumunu usta komedyen Okan Bayülgen’in yaptığı Belge Eser niteliğindeki çalışmada; Osman Zeki Üngör’ün bestelediği resmi milli marşımız opera sanatçısı Hakan Aysev tarafından seslendirildi.

Beyoğlu Belediyesi, İstiklâl Marşı’nın kabulünün 100’üncü yılına özel “İstiklal Marşı 100 Yaşında” belgeseli (Belge Eser) hazırladı. Çekimleri Atlas 1948 İstanbul Sinema Müzesi’nde gerçekleştirilen belgeselde; Ali Rıfat Çağatay, Zati Arca, Ahmed Yekta Madran, Ahmed Cemil Bey, Muallim İsmail Hakkı Bey ve Osman Zeki Üngör’ün İstiklal Marşı besteleri seslendirildi. Belgeselde, İstiklal Mücadelesi olanca şiddetiyle devam ederken bağımsızlık sembolü İstiklal Marşının yazıldığı dönem, marşın yazılma, kabul edilme ve halk tarafından benimsenme serüveni özgün bir metinle anlatıldı. Gazete haberleri, fotoğraflar, marşların ilk notaları, el yazısı örnekleri gibi dönemin orijinal görselleriyle desteklenen çalışmada özgün metni Okan Bayülgen seslendirdi.

BEYOĞLU KÜLTÜR SANAT SOSYAL MEDYA KANALINDAN GÖSTERİME GİRECEK

Türk müziği ve Batı müziğini aynı sahnede buluşturmasıyla bir ilk özelliği taşıyan projenin şefliğini ise İhsan Özer yaptı. Osman Zeki Üngör’ün bestelediği resmi milli marşımızın opera sanatçısı Hakan Aysev tarafından seslendirildiği program, İstiklal Marşı’nın kabul edildiği gün olan 12 Mart’ta Beyoğlu Kültür Sanat sosyal medya kanalından gösterime girecek. Çalışma ile milli mücadele yıllarını ve kahramanlarını, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ve Yüce Meclisimizin çalışmalarını, özellikle geleceğimizin teminatı olan gençlerin dikkatine sunulması amaçlanıyor.