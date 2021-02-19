İstiklâl Marşı’nın kabulünün 100. yılı anısına deneme ve fotoğraf yarışması

İstiklâl Marşı’nın kabulünün 100. yılı olan 2021 yılının İstiklâl Marşı Yılı olarak kabul edilmesinin ardından “İstiklâl ve İstikbâl Deneme ve Fotoğraf Yarışması” düzenleniyor.

İstiklâl Marşı Yılı etkinlikleri kapsamında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Üsküdar Belediyesi iş birliğiyle “İstiklâl ve İstikbâl” ile “İstiklal Marşı’nın Kabulünün 100. Yılı” temalı deneme ve fotoğraf yarışması düzenleniyor. İki ayrı kategoride katılıma açık olan yarışmaya lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri başvuruda bulunabilecek.

“YARIŞMA BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNİN ÖNEMİNİ HATIRLATMAYI AMAÇLIYOR”

Yarışma ile Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklâl Marşı’nın ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin anlamını ve önemini hatırlatmak, milli mücadele ruhunun bugünün anlam dünyasındaki etkilerini yazı ve fotoğraf ile ortaya koymak ve bu alanda üreten öğrencileri desteklemek amaçlanıyor. Deneme yarışması jürisinde; Prof. Dr. Şaban Sağlık, Doç. Dr. Turgay Anar, Doç. Dr. Ahmet Koçak, Dr. Öğr. Üyesi Mesut Koçak ve Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış yer alıyor. Fotoğraf yarışması jürisinde ise Prof. Dr. Özlem Oğuzhan, Öğr. Gör. Betül Bilgin ve Koray Sevindi bulunuyor.

YARIŞMAYA SON KATILIM TARİHİ 8 MART

Yarışma ile ilgili edinilen bilgilere göre:

Yarışmada her iki kategoride de birinci esere 5 bin TL, ikinci esere 4 bin TL, üçüncü esere 3 bin TL ödül verilecek. Ayrıca dört, beş ve altıncı eserler de biner TL mansiyon ile ödüllendirilecek. “İstiklâl ve İstikbâl Deneme ve Fotoğraf Yarışması”na 8 Mart’a kadar eser gönderilebilecek, dereceye giren eserler ise 12 Mart’ta ilan edilecek. Yarışma ile ilgili detaylara düzenleyici kurumların web sitelerinden ulaşılabilecek.