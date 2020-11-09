İstiklal Marşı okunduğu sırada kıpırdamadan duran kedi dikkat çekti

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’da, Dumlupınar Ortaokulu’nun bahçesinde, öğrenciler İstiklal Marşı okuduğu sırada kıpırdamadan duran kedi dikkat çekti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İnegöl’de sabah saatlerinde Dumlupınar Ortaokulu’nun bahçesinde toplanan öğrenciler, derse başlamadan önce İstiklal Marşı’nı okudu. Bu sırada öğrencilerin yanında duran bir sokak kedisi, marş bitene kadar yerinden kıpırdamadı. Kedinin marş boyunca hareket etmemesi öğretmen ve öğrencilerin dikkatini çekti. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşılan o anlar beğeni topladı.

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