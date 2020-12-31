İstiklal Caddesi’ne giremeyince basın mensuplarına tepki gösterdi

Esma MURAT/İSTANBUL,(DHA)-SOKAĞA çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni yıl kutlamalarına kapatılan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne polis kimseyi almadı. İranlı kadın turist, İstiklal Caddesi’ndeki oteline giderken polis engeliyle karşılaşınca sinirlenerek, o sırada kendisine soru soran tepki gösterdi. İranlı kadın polis eşliğinde oteline gidebildi.

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