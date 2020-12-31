İstiklal Caddesi’ndeki yoğunluk havadan görüntülendi

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Esma MURAT-Ömer HASAR / İSTANBUL (DHA)-yeni yıla saatler kala İstiklal Caddesi’ndeki yoğunluk havadan görüntülendi.
2021 yılına saatler kala Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde yoğunluk yaşanıyor. İstiklal Caddesi ve Taksim’deki yoğunluk havadan görüntülendi.
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