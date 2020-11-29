İstiklal Caddesi’nde yine aynı manzara

HASAN YILDIRIM – ÖZGÜR EREN / İSTANBUL, (DHA) – SOKAĞA çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle İstiklal Caddesi’nde yoğunluk oluştu. Denetimlerini sürdüren polis ekipleri, İstiklal Caddesi’nde maske takmayan ve sigara içenlere idari para cezası uyguladı. Koronavirüs vakalarında yaşanan artışa rağmen havanın da güzel olması nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde yoğunluk oldu. Polis denetimlerini sürdürürken, maske takmayan ve sigara içenlerin çoğunun yabancı turist olması ise dikkat çekti. Maskesiz İstiklal Caddesi’nde yürürken polis tarafından durdurulan genç “Ben maske almaya gidiyorum” diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı. Ancak ekipler maske takmadığı için gence cezai işlem uyguladı.

BÜFELERİN ÖNÜNDE YOĞUNLUK OLUŞTU

Koronavirüs tedbirleri kapsamında restoranlar içeriye müşteri almayıp sadece gel al ve paket servisi yaparak hizmet veriyor. Lokanta, büfe ve kafelerde oturarak yemek yeme kısıtlaması nedeniyle de büfelerin önünde kuyruklar oluştu. Çoğu kişi yemeklerini büfe önlerinde yedi. “İSTİKLAL CADDESİ’NDE FAZLA YOĞUNLUK VAR”

Köpeklerini gezdirmek için dışarı çıktığını söyleyen bir turist “Bence İstiklal Caddesi’nde fazla yoğunluk var. Bu kadar olması gerekmiyor. İki tane köpeğim var, onlar için mecbur çıkamam lazım. Yoksa çıkmam. İnsanlar o kadar korkmuyorlar herhalde. Ben de anlamıyorum” dedi.

“İŞİ OLAN DA OLMAYAN DA BURADA”

Esnaf Nurettin Aktaş “İşi olan da işi olmayan da burada. Herkes burada. Ne yapıyorlar burada volta atıyorlar. Kimseye birşey de söylenmiyor. Sen virüsü alsan anana babana götüreceksin. Bir kişi otuz kişiye bulaştıracak. Bir şey diyorsun ‘Sana ne?’ diyor. Sana ne olur mu. Sen beni koruyacaksın ben seni koruyacağım. Böylece bir çember oluşturacağız” diye konuştu.

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