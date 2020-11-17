İstiklal Caddesi’nde son durum havadan fotoğraflandı

Zeki GÜNAL – İstanbul DHA- İstiklal Caddesi’ndeki durum havadan fotoğraflandı.

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı dün yapıldı. Koronavirüs salgınına ilişkin yeni tedbirler ise bugün 15.30’daki kabine toplantısında ele alınacak. Virüsün en hızlı yayıldığı ve en fazla vakanın göründüğü il ise İstanbul. İstanbul’un göbeği Taksim İstiklal Caddesi’ndeki son durum bugün havadan fotoğraflandı.

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