İstiklal Caddesi’nde oturaklar söküldü

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Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA) İSTİKLAL Caddesi’nde dün akşam saatlerinde yapılan bombalı saldırı sonrası polisin incelemeleri sona erdi. Cadde yeniden yaya trafiğine açılırken, beton saksıların bankları söküldü.

İstiklal Caddesi’nde yaşanan bombalı saldırı sonrası polisin incelemeleri sabah saatlerinde sona erdi. İstiklal Caddesi yeniden yaya trafiğine açıldı. Patlamanın olduğu yerdeki beton saksılar kaldırılarak polis bariyeri konuldu. İstiklal Caddesi üzerindeki diğer beton saksıların da bankları söküldü. Cadde üzerinde saksıların önünde oturulamayacak.

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