İstiklal Caddesi’nde kısıtlama sonrası yoğunluk; 7 bin kuralına göre girişler bir süre kapatıldı (2)

Murat DELİKLİTAŞ-Ersan SAN-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-KORONAVİRÜS nedeniyle alınan karar gereği, aynı anda en fazla 7 bin kişinin bulunabileceği İstiklal Caddesi’nde kapasite aşılınca, girişler bir süreliğine durduruldu.

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha kurulunun geçtiğimiz hafta aldığı karar doğrultusunda İstiklal Caddesi’nde aynı anda en fazla 7 bin kişinin olabileceği, bu rakamın üzerine çıkıldığında ise, caddeye giriş çıkışların kapatılacağı açıklanmıştı.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe bürünen caddede öğleden sonra yoğunluk yaşandı. Kapasitenin aşıldığının anlaşılması üzerine İstiklal Caddesi bir süre girişe kapatıldı. Taksim Meydanı ve Tünel Meydanı’ndaki kontrol noktalarında bekletilerek içeri alınmayan yabancı turist ve vatandaşlar, yoğunluğun azalmasının ardından İstiklal Caddesi’ne girebildi. Bu anlar dronla da havadan görüntülendi.

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