İstiklal Caddesi’nde en acı an; Eşi ve kızını kaybettiği noktaya geldi

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Melihcan ÇALIŞKAN – Hami YEŞİLYURT / İSTANBUL (DHA) – İSTİKLAL Caddesi’ndeki terör saldırısında eski eşi ve kızını kaybeden oyuncu Nurettin Uçar, patlamanın gerçekleştiği noktaya gelerek karanfil bıraktı.

Terör saldırısında eski eşi Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar kaybeden oyuncu Nurettin Uçar, patlamanın gerçekleştiği noktaya gelerek kızı ve eski eşinin fotoğrafını koyup karanfil bıraktı. Uçar, çiçeklerin bırakıldığı noktada gözyaşlarına hakim olamadı.

Basın mensuplarına konuşan Nurettin Uçar, “Pazar günü burada altı tane cana kıyıldı, iki tanesi benim canımdı. Bugün biz burada TBMM’de PKK terör örgütüdür diyemeyen insanlardan daha güçlüyüz, hem millet olarak hem halk olarak. Biz çıkıp konuşabiliyoruz, biz halkın arasında yürüyebiliyoruz, mikrofon uzatıldığında konuşabiliyoruz. Onlar her zaman korkaklar, korkak olarak konuşuyorlar” dedi.

HDP’yi eleştiren Uçar, “Kürt milletinin temsilciye ihtiyacı yok ki. Türkiye Cumhuriyeti bir bütündür. Lazıyla, Çerkeziyle bir bütündür. Halkların kardeşliği diyorlar. HDP bana göre asla siyasi bir kuruluş değildir, yabancı güçlerin Türkiye’deki misyonudur. ” şeklinde konuştu. Uçar, daha sonra alana gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtuluş’la da bir araya geldi.

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