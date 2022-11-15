Video Haber İstiklal Caddesi Türk bayraklarıyla donatıldı Yazar Editör - 15 Kasım 2022 0 2 FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsApp ISTIKLAL CADDESI DUN YASANAN TEROR SALDIRISININ ARDINDAN BUGUN BEYOGLU BELEDIYESI EKIPLERI TARAFINDAN TURK BAYRAKLARIYLA DONATILDI.FOTO: GOKCE KARAKOSE -ISTANBUL-DHA - Reklam - İSTİKLAL Caddesi dün yaşanan terör saldırısının ardından bugün Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından Türk bayraklarıyla donatıldı. Taksim Meydan’dan tünele kadar cadde üzerine toplam bin 200 bayrak asılacağı öğrenildi. https://ajans.dha.com.tr/images/videos/2022_11/2022_11_14/3458181/istanbul-istiklal_caddesi_turk_bayraklariyla_donatildi.mp4 - Reklam -