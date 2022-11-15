İstiklal Caddesi Türk bayraklarıyla donatıldı

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ISTIKLAL CADDESI DUN YASANAN TEROR SALDIRISININ ARDINDAN BUGUN BEYOGLU BELEDIYESI EKIPLERI TARAFINDAN TURK BAYRAKLARIYLA DONATILDI.FOTO: GOKCE KARAKOSE -ISTANBUL-DHA
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İSTİKLAL Caddesi dün yaşanan terör saldırısının ardından bugün Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından Türk bayraklarıyla donatıldı. Taksim Meydan’dan tünele kadar cadde üzerine toplam bin 200 bayrak asılacağı öğrenildi.

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