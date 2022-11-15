İstiklal Caddesi, beton saksılar kaldırıldıktan sonra  yaya trafiğine açıldı

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Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA)- BEYOĞLU İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamanın ardından güvenlik tedbirleri kapsamında başlatılan beton saksıları kaldırma çalışması sona erdi. Akşam saatlerinde kapatılan cadde, çalışmaların bitmesi ile tekrar yaya trafiğine açıldı.

İstiklal Caddesi’nde düzenlenen bombalı saldırının ardından İstanbul Valiliği’nin aldığı kararla; güvenlik amacıyla banklar ve beton saksıların kaldırılması için akşam saat 22.00’den itibaren çalışma başlatıldı. Çalışma nedeniyle kapatılan cadde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmaların sona ermesi ile sabah saatlerinde tekrar yaya trafiğine açıldı.(DHA)

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