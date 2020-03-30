Küresel ölçekte belki de ancak birkaç yüzyılda bir görülebilecek kadar olağanüstü bir dönemden geçmekteyiz. Hiçbir devlet, hiçbir ülke ve hiçbir toplum bu salgından korunaklı ve bu krizden azade değildir.

Tehdit iki yönlüdür; bir yandan insan canı, diğer yandan ise küresel ekonomi çok büyük bir tehdit altındadır.

Ülkeleri ve firmaları yönetenler bu iki yönlü tehdidi ortadan kaldırabilecek önlemleri belirli bir dengeyi gözeterek almaya çalışmaktadırlar. Bu önlemleri alabilmek elbette kolay bir iş değil ve çoğu zaman firmaların gücünü aşacak kadar radikal önlemler alınması gerekiyor. Firma sahipleri doğal olarak bir taraftan çalışanlarının sağlığı ve hayatını düşünürken diğer taraftan da firmalarını batmaktan korumak zorundalar.

Bu krizin ne kadar sürebileceği, ne kadar yayılıp derinleşebileceği ve ne miktarda insanı etkileyeceği konusunda çok büyük bir belirsizlik var. Bilim insanları ne yazık ki bu konuda çok kesin bir öngörüde bulunamıyorlar. Bu salgına yol açan Covid-19 virüsünün yeni mutasyonlar geçirerek olumlu ya da olumsuz yönde farklılaşabileceği olasılığı da elbette bir öngörüde bulunmayı çok zorlaştırmaktadır. Sürecin uzadığı müddetçe elbette firmaların dayanabilme gücü de azalacaktır.

Firmaların kendini iflastan koruma refleksi, doğal olarak personel çıkarma refleksine yol açacak ve istihdamı olumsuz yönde etkileyecektir.

Türkiye özelinde zaten çok yoğun ve tarihi zirvelerde seyreden bir işsizlik seviyesi vardı, eğer gerekli önlemler alınmaz ise burada çok ciddi bir artış olması milyonlarca insanın daha işsiz ve gelirsiz kalması kaçınılmazdır.

Diğer bütün devletler gibi bizim devletimizin de bu krizde firmalara destek olması ve yeni istihdam kaybını önleyemese bile en düşük seviyede tutmaya çalışması gerekmektedir.

Bunun için maliye politikaları derhal devreye alınmalı, devlet en büyük tüketici olarak devreye girerek talebi canlandırmalıdır. Yeter mi? Elbette yetmez, hem firmalara ve hem de bireylere nakit ödemeler yaparak ailelerin gelirsiz kalması ve birde bu yüzden tüketim yapamayacak bir hale gelmesi muhakkak engellenmelidir.

Daha bugünden bir çok ülke çalışan maaşlarının etlice bir kısmını devletin ödeyeceğini taahhüt etmiş bulunmaktadır. Bazı ülkeler vatandaşlarına nakdi ödemeler yapmaya başladı ve bu son derecede doğru bir yaklaşımdır.

Devlet bu dönemde kimseyi yok yoksul, aç açık,biçare bırakmamak zorundadır, bu elbette bütçeye ek bir yük getirecektir lakin bu şu anda düşünülecek en son şey bütçedir. Bir çok deneyimli ekonomist gibi bende bu olağanüstü şartlarda para basılmasını, basılan paraların hem hane halkına ve hem de firmalara en adil şekilde dağıtılmasını tavsiye ediyorum.

Gerekirse IMF’den uzun vadeli ve düşük faizli kredi alınarak piyasaya para verilmelidir, tam da bu dönemde bir döviz krizinin patlak vermesi ancak bu yöntem ile önlenebilecektir.

Bunun gelecekte elbette bir bedeli olacak kamu borçları ve enflasyon artacaktır lakin kalp krizi geçiren hastaya şok tedavisi uygulanırken kırılan kaburganın hesabı yapılmaz!

Bu radikal ve alışılmadık önlemler derhal alınmaz ise ekonominin çökmesi, aç biilaç, yok yoksul, çaresiz kalacak umutsuz ve öfkeli insanların devlete ve sisteme güvenini çökertebilecek, oluşabilecek toplumsal olaylar belki de salgın yüzünden yaşanacak can kayıplarını bile aratacak sonuçlar yaratabilecektir.

Unutmayın üretim gücümüzün çökmesi; gıda, ilaç ve benzeri hayati ihtiyaç maddelerinde kıtlık yaşanmasına ve bu kıtlığın çok sayıda insanı tehdit etmesine de yol açabilecektir.

Devlet her ne şekilde yaparsa yapsın istihdamı desteklemeli, hanelerin gelirsiz kalmasını kesinlikle engellemeli. Başta stratejik sektörler olmak üzere tüm firmaları koruma altına almalı, tek bir firmanın bile bu yüzden iflas etmesine izin vermemelidir. Gerekli olduğu halde havayolları, enerji ve bankacılık gibi bazı stratejik sektörlerde kamulaştırmaya dahi gidilmelidir.

Bunun elbette bir bedeli olacak, ödenecek bu bedelde gelecekte Türk vatandaşlarına adil olarak dağıtılmalıdır.