İstihdam garantili eğitim

EĞİTİMİ TAMAMLA İŞE BAŞLA

Çankaya Belediyesinden istihdam garantili üç farklı eğitim. Çağrı merkezi elemanı, kat görevlisi elemanı ve dikiş eğitimi verilecek kursiyerler eğitimlerinin ardından sınavda başarılı olur ise işe yerleştirilecek.

Çankaya Belediyesinin istihdam garantili eğitimlerinin sayısı artıyor. Ankara Giyim Sanayicileri Derneği ile istihdam garantili düz dikiş eğitimine başlayan Çankaya Belediyesi, bu kez çağrı merkezi elemanı ve kat görevlisi elemanı yetiştirmek üzere kurslara başlıyor.

Eğitimler 100. Yıl İş ve İstihdam Atölyesi’nde uzman eğitmenler tarafından verilecek. 6 ay sürecek olan eğitimler için yaş aralıkları şu şekilde olacak: Çağrı merkezi elemanı 18-30, kat görevlisi elemanı 18-40, dikiş 18-50. Kursiyerlere günlük olarak 25 lira yol ve yemek ücreti verilecek. Hafta içi her gün 6 saat verilecek eğitimler için son başvuru süresi 25 Ekim.

Çankaya Belediyesi İş ve İstihdam Birimi tarafından yürütülecek olan eğitimlerin ardından sınav yapılacak. Başarılı olanlar eğitim aldıkları alanlarda işe yerleştirilecek.