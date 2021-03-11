İşten dönen kişi, evinin yandığını gördü

TARIM ve Orman Bakanlığı ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında imzalanan protokolle kedi, köpek ve gelincik sahiplerine, besledikleri hayvanlar için pasaport ve mikroçip takma zorunluluğu getirildi. Veteriner Hekim Doğa Erdinç, zorunlu tutulan uygulamanın, bilinçsiz hayvan sahiplenilmesinin önüne geçebileceğini ifade ederek, mikroçip taktırmayan vatandaşlara hukuki yaptırımların bulunduğunu dile getirdi.