İSTEK Okulları 22 kampüsünde eş zamanlı kan bağışı etkinliği düzenledi

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İSTANBUL, (DHA)- Öğrencilere kan bağışının önemini erken yaşlarda aşılamak ve farkındalık oluşturmak için İSTEK Okulları birçok ilde 22 kampüste eş zamanlı olarak ‘Kan Vermeye İstekliyiz’ etkinliği düzenlendi. Kızılay iş birliğinde gerçekleşen etkinlikte veliler, öğretmenler ve çalışanlar kampüslerde oluşturulan alanlarda kan bağışında bulundu.

İSTEK Okullarının 14 ilde eş zamanlı olarak düzenlediği ‘Kan vermeye istekliyiz’ projesi kapsamında 22 kampüste Kızılay’ın kan alım standı kuruldu. Kan bağışına dikkat çekmek amacıyla öğrenciler tarafından hazırlanan afişlerden kampüste sergi oluşturuldu. Okul bahçelerinde kurulan kan verme çadırlarında veliler, öğretmenler ve çalışanlar kan bağışında bulundu. Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Kan Bağışçısı Yönetimi Müdürü Dr. Metin Kalender İSTEK Acıbadem Okulları konferans salonunda öğrencilere kan bağışının önemini anlatan bir sunum yaptı. Dr. Metin Kalender, “Kan, kaynağı sadece insan olan tek ilaçtır ve muhtemelen de yıllarca böyle gidecek. Bu sıralarda olan arkadaşlarımız büyüyüp 18 yaşını geçtiklerinde umuyorum ki ülkemizin kan ihtiyacına katkıda bulunarak o ilacı seve seve bağışlayacak ve kan bağışçısı olacaklar” dedi.

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“DÜNYANIN ÖNDE GELEN KURULUŞLARINDAN BİRİ”

İSTEK İstanbul Eğitim Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü ve Kurucu Temsilcisi Ali İhsan Özyazgan, “Bizim 22 kampüsümüz var. Şu anda bütün okullarımızda kan verme işlemi devam ediyor. Bu bizim aynı zamanda sosyal bir faaliyetimizdir. Bir de Ankara’dan gelen arkadaşları ağırlamaktan büyük onur duymaktayız. Onların gayretlerini takdir ediyoruz. Eskiden Kızılay denilince sadece kan verilen ve alınan yer olarak düşünülüyordu. Şimdi bakıyoruz ki depremde, sel felaketinde, yangında hep Kızılay var. Türkiye’de yetmiyor yurt dışına da büyük yardımlar yapıyor. Bence dünyanın önde gelen kuruluşlarından biri” dedi.

“KAN, KAYNAĞI SADECE İNSAN OLAN TEK İLAÇTIR”

Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Kan Bağışçısı Yönetimi Müdürü Dr. Metin Kalender, “Bizim ülkemizde kan bağışlarının bir şekilde insanların ikna edilip toplanması görevi biz de. Bunu yapmanın da en önemli yöntemlerinden bir tanesi insanlarda farkındalık oluşturmak. Şu anda İSTEK Vakfı Okulları ile yapılan bu faaliyetler aslında öncü faaliyetler. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarımızda yapmış olduğumuz çalışmalarda henüz kan verme çağı gelmemiş olan gençler, yani 18 yaşını henüz doldurmamış kişiler, onların kanını almıyoruz. Ama onlarla bu faaliyetin yapılmasının nedeni şu; velilerden, okullardaki personellerden alıyoruz. Daha da önemlisi geleceğin kan bağışçıları işte bu sıralarda yetişiyor. Burada gençlerimize birkaç bir şey anlatabilirsek onlar 18 yaşından sonra neden düzenli kan bağışçısı olmaları gerektiğini bilecekler. Kan kaynağı sadece insan olan tek ilaçtır ve muhtemelen de yıllarca böyle gidecek. Bu sıralarda olan arkadaşlarımız büyüyüp 18 yaşını geçtiklerinde umuyorum ki ülkemizin kan ihtiyacına katkıda bulunarak o ilacı seve seve bağışlayacak ve kan bağışçısı olacaklar” diye konuştu.

“NİCE HAYATLARA BİRLİKTE DOKUNABİLMEYİ ÜMİT EDİYORUZ”

İSTEK Okulları Biyoloji Koordinatörü Serap Yücel de, “İSTEK Okulları olarak öğrencilerimize akademik başarılarının yanı sıra yüksek farkındalıkla yetiştirebilmek ve o anlamda onlara katkıda bulunabilmek öncelikli hedeflerimiz arasında. Bu hedeflerimiz doğrultusunda birçok sosyal sorumluluk projesinde yer almış bulunmaktayız. Bugün de 5 Aralık Dünya Gönüllüler günü kapsamında 14 ilimizde, 22 kampüsümüzde ‘Kan Vermeye İstekliyiz’ etkinliğini gerçekleştirebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Nice hayatlara birlikte dokunabilmeyi ümit ediyoruz. Katılım sağlayan tüm çalışanlarımıza ve velilerimize çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“BİR İNSANA FAYDALI OLMA HİSSİ MUTLULUK VERİYOR”

İSTEK Okulları Acıbadem Kampüsü’nde kurulan stantta kan bağışlayan İSTEK Okulları Genel Müdürlük Network Uzmanı çalışanı Yunus İskenderoğlu ise “ Herhangi bir yerde tanımadığım bir insana faydalı olma hissi mutluluk veriyor. Kurumum da böyle bir şeye aracı olduğu için ayrıca mutluyum. Şu anda rahatım bir sıkıntım yok. İnsanlar hiç çekimser kalmasın, mutlaka gelsinler. Hem fiziksel anlamda rahat edeceklerini düşünüyorum hem de küçükte olsa birilerine faydalarının dokunması huzur verici” diye konuştu.

“VERDİĞİMİZ HER KAN 3 KİŞİNİN HAYATINI KURTARIYOR”

İSTEK İzmir Okulları Kampüs Müdürü Ülkü Dernek de, “İstanbul Eğitim Kültür Vakfı yani İSTEK Vakfı’nın 22 okulunda bugün ‘Kan vermeye istekliyiz’ isimli bir proje gerçekleşiyor. Velilerimize, öğrencilerimize ve çevremizdeki herkese bunun duyurusunu yaptık. Kızılay ile iş birliği yaptık. Ülkemizdeki kan ihtiyacının yüzde 82’sini Kızılay sağlıyor. Okulumuz kan vermeye gönüllü olanlardan bağış alıyor ve etkinlik gün boyu devam ediyor. Nüfusumuzun kan verme oranını yüzde 1’den yukarıya çekmek gerekiyor. Kan muadili olmayan bir sıvı. Sadece insandan alınıyor ve insanların kanı bağışlaması gerekiyor. Biz de kan bağışını arttıralım, bu konuda daha duyarlı olalım istedik çünkü verdiğimiz her kan 3 kişinin hayatını kurtarıyor. Kızılay yetkilileri çocuklarımıza kan bağışı ve Kızılay hakkında bilgi verdi. Görsel sanatlar öğretmenimizle kan bağışı ile ilgili bir sergi yapıldı. Çocuklarımız afiş hazırladı ve videolar çekti” ifadelerini kullandı.